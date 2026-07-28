Ιταλία: Τέταρτο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου

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Νέο, ισχυρό κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει την Ιταλία από αύριο, με τις μετεωρολογικές προβλέψεις να αναφέρουν ότι οι ακραίες θερμοκρασίες θα διαρκέσουν έως τις 7 Αυγούστου.
Πρόκειται για το τέταρτο κατά σειρά κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.
Οι θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα είναι από 8 έως και 12 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από τον μέσο όρο της περιόδου.
Ανάλογες συνθήκες είχαν καταγραφεί και κατά τη διάρκεια του τρίτου κύματος έντονης ζέστης, το οποίο υποχώρησε στα μέσα της περασμένης εβδομάδας.
Η επέλαση του νέου καύσωνα αναμένεται να ξεκινήσει από τις περιφέρειες της νότιας και της κεντρικής Ιταλίας και στη συνέχεια να επεκταθεί στις βόρειες περιοχές της χώρας.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου κύματος καύσωνα θα είναι:
Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν ότι, όπως συνέβη και τις περασμένες εβδομάδες, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνδυαστούν με έντονη υγρασία, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τις συνθήκες για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της χώρας.
«Το φετινό καλοκαίρι προκαλεί πρωτοφανές θερμικό στρες, με σχεδόν αδιάκοπα κύματα καύσωνα, τα οποία υποβάλλουν ντόπιους και τουρίστες σε μεγάλη δοκιμασία», επισημαίνει ο ιταλικός Τύπος.
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