Ιταλία: Τέταρτο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου

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Νέο, ισχυρό κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει την Ιταλία από αύριο, με τις μετεωρολογικές προβλέψεις να αναφέρουν ότι οι ακραίες θερμοκρασίες θα διαρκέσουν έως τις 7 Αυγούστου.

Πρόκειται για το τέταρτο κατά σειρά κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Έως και 12 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο

Οι θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα είναι από 8 έως και 12 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από τον μέσο όρο της περιόδου.

Ανάλογες συνθήκες είχαν καταγραφεί και κατά τη διάρκεια του τρίτου κύματος έντονης ζέστης, το οποίο υποχώρησε στα μέσα της περασμένης εβδομάδας.

Από τη νότια Ιταλία θα ξεκινήσει ο καύσωνας

Η επέλαση του νέου καύσωνα αναμένεται να ξεκινήσει από τις περιφέρειες της νότιας και της κεντρικής Ιταλίας και στη συνέχεια να επεκταθεί στις βόρειες περιοχές της χώρας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου κύματος καύσωνα θα είναι:

Θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Απόκλιση έως και 12 βαθμών Κελσίου από τις μέσες τιμές της εποχής.

Υψηλές θερμοκρασίες ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Έντονη υγρασία.

Σταδιακή επέκταση από τη νότια και κεντρική προς τη βόρεια Ιταλία.

Υψηλές θερμοκρασίες και τη νύχτα

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν ότι, όπως συνέβη και τις περασμένες εβδομάδες, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνδυαστούν με έντονη υγρασία, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τις συνθήκες για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της χώρας.

«Το φετινό καλοκαίρι προκαλεί πρωτοφανές θερμικό στρες, με σχεδόν αδιάκοπα κύματα καύσωνα, τα οποία υποβάλλουν ντόπιους και τουρίστες σε μεγάλη δοκιμασία», επισημαίνει ο ιταλικός Τύπος.

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