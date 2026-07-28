Φωτιά τώρα στο Σουφλί

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13.00 σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν 22 πυροσβέστες με έξι οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και υδροφόρες του Δήμου Διδυμοτείχου.
Για τη διερεύνηση της αιτίας πρόκλησης της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.
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