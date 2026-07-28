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28.07.2026 13:35

Φωτιά τώρα στο Σουφλί

28.07.2026 13:35
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13.00 σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν 22 πυροσβέστες με έξι οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και υδροφόρες του Δήμου Διδυμοτείχου.

Για τη διερεύνηση της αιτίας πρόκλησης της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

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ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 15:54
tileorasi
MEDIA

Με πρωτιά τηλεθέασης εισήλθε στην τελευταία βδομάδα του Ιουλίου το Mega (27/7)

fotia-aeroskafos
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ποιες περιοχές υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

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