Το ChatGPT μπορεί πλέον να κάνει αγορές για λογαριασμό σας μετά από συμφωνία με τη Visa

Ο γίγαντας των πληρωμών Visa έχει ενσωματώσει το δίκτυό του στο ChatGPT, επιτρέποντας στο chatbot να ψωνίζει και να ολοκληρώνει συναλλαγές ανεξάρτητα για λογαριασμό των χρηστών, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί μια σημαντική επέκταση του εμπορίου με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η συνεργασία σημαίνει ότι οι εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν όχι μόνο να προτείνουν προϊόντα αλλά και να ολοκληρώνουν αγορές σε οποιονδήποτε έμπορο που δέχεται Visa. Προηγούμενες προσπάθειες σε αυτό το είδος τεχνολογίας είχαν περιοριστεί σε έναν μόνο λιανοπωλητή ή σε ένα μικρό σύνολο εγγεγραμμένων εμπόρων, σύμφωνα με το Euronews.

Η OpenAI θα παρέχει την τεχνολογία που θα επιτρέπει στις εφαρμογές να αλληλεπιδρούν, να λαμβάνουν αποφάσεις και να ξεκινούν αγορές μέσω του ChatGPT. Η Visa, το μεγαλύτερο δίκτυο πληρωμών στον κόσμο εκτός Κίνας, θα χειρίζεται την έγκριση πληρωμών και την παρακολούθηση του ενδεχόμενου απάτης.

«Καθώς οι πράκτορες της Τεχνητής Νοημοσύνης γίνονται ενεργοί συμμετέχοντες στην οικονομία, η Visa επικεντρώνεται στη διασφάλιση ότι οι συναλλαγές είναι αξιόπιστες, ασφαλείς και απρόσκοπτες», δήλωσε ο Jack Forestell, επικεφαλής προϊόντων και στρατηγικής της εταιρείας.

Πώς θα λειτουργήσει;

Μιλώντας σε μια εταιρική εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο την Τετάρτη, ο Forestell έδωσε το παράδειγμα ενός πελάτη που ζητά από το ChatGPT να βρει ασύρματα ακουστικά κάτω των 150 $ (136 €). Το chatbot θα βρει ένα κατάλληλο ζευγάρι και θα το αγοράσει για λογαριασμό του πελάτη.

Οι χρήστες θα συνδέουν τις κάρτες Visa τους με το ChatGPT για να επιτρέπουν τις αγορές, με προστατευτικές δικλείδες ασφαλείας που περιλαμβάνουν όρια δαπανών, απαιτούμενα βήματα έγκρισης και μια λίστα εγκεκριμένων εμπόρων για την προστασία των καταναλωτών και την ελαχιστοποίηση της απάτης.

Ο Forestell δήλωσε ότι η Visa θα χειρίζεται τις διαφορές χρησιμοποιώντας τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζει σε οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή, όπως η διασφάλιση ότι ο καταναλωτής σκόπευε να πραγματοποιήσει την αγορά και εάν ο έμπορος την επεξεργάστηκε σωστά.

Δεν είναι η πρώτη προσπάθεια της OpenAI στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η εταιρεία λάνσαρε το Instant Checkout στα τέλη του περασμένου έτους, επιτρέποντας στο ChatGPT να ψάχνει στο διαδίκτυο για συγκεκριμένα είδη. Αλλά η λειτουργία ήταν επιρρεπής σε σφάλματα, δεν υιοθετήθηκε ευρέως από τους εμπόρους που δίσταζαν με χρέωση συναλλαγής 4% και αποσύρθηκε τον Μάρτιο.

Η Visa και η OpenAI δεν αποκάλυψαν τους οικονομικούς όρους της νέας συμφωνίας ούτε περιέγραψαν λεπτομέρειες για τυχόν χρεώσεις για εμπόρους ή πελάτες.

Θα το εμπιστευτούν οι άνθρωποι;

Ο Forestell αναγνώρισε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να εμπιστευτούν πλήρως οι καταναλωτές τους πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διαχείριση των αγορών τους. Αναμένει ότι οι περισσότερες πρώτες συναλλαγές θα εξακολουθούν να απαιτούν ανθρώπινη έγκριση, με τους πράκτορες να στέλνουν ειδοποιήσεις πριν ολοκληρώσουν μια αγορά.

«Νομίζω ότι βρισκόμαστε γενικά σε ένα σημείο όπου οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται πολύ άνετα με τις πτυχές των αγορών», είπε, προσθέτοντας ότι το άλμα στις αυτόνομες αγορές «απαιτεί απλώς ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο εμπιστοσύνης».

Ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της Visa, η Mastercard, έχει επίσης αναπτύξει τις δικές της δυνατότητες αγορών με Τεχνητή Νοημοσύνη, αν και σε μικρότερη κλίμακα.

Η προσφορά της στοχεύει σε επιχειρήσεις και όχι σε καταναλωτές, επιτρέποντας στους πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης να προμηθεύονται υπηρεσίες όπως η διαφήμιση για λογαριασμό μιας εταιρείας.

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