Η λίστα με τους πιο επιδραστικούς Έλληνες Ευρωβουλευτές

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Το Burson Global παρουσίασε την κατάταξη με τους πιο επιδραστικούς ευρωβουλευτές για το 2025.
Η επιδραστικότητα των ευρωβουλευτών μετριέται με βάση την ικανότητα τους να επηρεάζουν τη νομοθεσία, τις θέσεις που κατέχουν, την παλαιότητα τους στο Ευρωκοινοβούλιο, τη δραστηριότητα τους και την ικανότητα τους να καλλιεργούν συνεργασίες.
Ο πιο επιδραστικός Έλληνας Ευρωβουλευτής πρώην υπουργός Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος βρίσκεται στη θέση 32η στην γενική κατάταξη.
Ακολουθεί η Ελίζα Βόζεμπεργκ, η οποία βρίσκεται στην 123η θέση στη γενική κατάταξη.
Ο τρίτος πιο επιδραστικός ευρωβουλευτής είναι ο Δημήτρης Τσιόδρας, καταλαμβάνοντας την 130η θέση.
Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελεονώρα Μελέτη, καταλαβαίνοντας την 167η θέση και στην πέμπτη ο Εμμανουήλ Φράγκος της Ελληνικής Λύσης, καταλαμβάνοντας την 223η θέση.
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