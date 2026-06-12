Η λίστα με τους πιο επιδραστικούς Έλληνες Ευρωβουλευτές

Το Burson Global παρουσίασε την κατάταξη με τους πιο επιδραστικούς ευρωβουλευτές για το 2025.

Η επιδραστικότητα των ευρωβουλευτών μετριέται με βάση την ικανότητα τους να επηρεάζουν τη νομοθεσία, τις θέσεις που κατέχουν, την παλαιότητα τους στο Ευρωκοινοβούλιο, τη δραστηριότητα τους και την ικανότητα τους να καλλιεργούν συνεργασίες.

Ο πιο επιδραστικός Έλληνας Ευρωβουλευτής πρώην υπουργός Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος βρίσκεται στη θέση 32η στην γενική κατάταξη.

Ακολουθεί η Ελίζα Βόζεμπεργκ, η οποία βρίσκεται στην 123η θέση στη γενική κατάταξη.

Ο τρίτος πιο επιδραστικός ευρωβουλευτής είναι ο Δημήτρης Τσιόδρας, καταλαμβάνοντας την 130η θέση.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελεονώρα Μελέτη, καταλαβαίνοντας την 167η θέση και στην πέμπτη ο Εμμανουήλ Φράγκος της Ελληνικής Λύσης, καταλαμβάνοντας την 223η θέση.

Η κατάταξη

Γιάννης Μανιάτης (Αντιπρόεδρος S&D) – 32ος Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ (Πρόεδρος Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού) – 123η Δημήτρης Τσιόδρας – 130ος Ελεονώρα Μελέτη – 167η Εμμανουήλ Φράγκος – 223ος Κωνσταντίνος Αρβανίτης – 224ος Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης – 229ος Βαγγέλης Μεϊμαράκης – 245ος Νίκος Παπανδρέου – 250ος Έλενα Κουντουρά – 269η Κώστας Παπαδάκης – 337ος Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος – 339ος Νικόλαος Φαραντούρης – 486ος Αφροδίτη Λατινοπούλου – 509η Φρέντης Μπελέρης – 521ος Μαρία Ζαχαρία – 545η Γιώργος Αυτιάς – 567ος Νίκος Παππάς – 625ος Νικόλαος Αναδιώτης – 640ος Σάκης Αρναούτογλου – 651ος Γαλάτω Αλεξανδράκη – 659η

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