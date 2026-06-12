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12.06.2026 16:58

Η λίστα με τους πιο επιδραστικούς Έλληνες Ευρωβουλευτές

12.06.2026 16:58
european-parliament

Το Burson Global παρουσίασε την κατάταξη με τους πιο επιδραστικούς ευρωβουλευτές για το 2025.

Η επιδραστικότητα των ευρωβουλευτών μετριέται με βάση την ικανότητα τους να επηρεάζουν τη νομοθεσία, τις θέσεις που κατέχουν, την παλαιότητα τους στο Ευρωκοινοβούλιο, τη δραστηριότητα τους και την ικανότητα τους να καλλιεργούν συνεργασίες.

Ο πιο επιδραστικός Έλληνας Ευρωβουλευτής πρώην υπουργός Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος βρίσκεται στη θέση 32η στην γενική κατάταξη.

Ακολουθεί η Ελίζα Βόζεμπεργκ, η οποία βρίσκεται στην 123η θέση στη γενική κατάταξη.

Ο τρίτος πιο επιδραστικός ευρωβουλευτής είναι ο Δημήτρης Τσιόδρας, καταλαμβάνοντας την 130η θέση.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελεονώρα Μελέτη, καταλαβαίνοντας την 167η θέση και στην πέμπτη ο  Εμμανουήλ Φράγκος της Ελληνικής Λύσης, καταλαμβάνοντας την 223η θέση. 

Η κατάταξη

  1. Γιάννης Μανιάτης (Αντιπρόεδρος S&D) – 32ος
  2. Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ (Πρόεδρος Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού) – 123η
  3. Δημήτρης Τσιόδρας – 130ος
  4.  Ελεονώρα Μελέτη – 167η
  5. Εμμανουήλ Φράγκος – 223ος
  6. Κωνσταντίνος Αρβανίτης – 224ος
  7.  Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης – 229ος
  8. Βαγγέλης Μεϊμαράκης – 245ος
  9.  Νίκος Παπανδρέου – 250ος
  10. Έλενα Κουντουρά – 269η
  11. Κώστας Παπαδάκης – 337ος
  12. Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος – 339ος
  13. Νικόλαος Φαραντούρης – 486ος
  14. Αφροδίτη Λατινοπούλου – 509η
  15. Φρέντης Μπελέρης – 521ος
  16. Μαρία Ζαχαρία – 545η
  17. Γιώργος Αυτιάς – 567ος
  18. Νίκος Παππάς – 625ος
  19. Νικόλαος Αναδιώτης – 640ος
  20. Σάκης Αρναούτογλου – 651ος
  21. Γαλάτω Αλεξανδράκη – 659η

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