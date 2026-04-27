Τσίπρας: «Πρόσω ολοταχώς» για το νέο κόμμα – Μάιο ή Ιούνιο οι επίσημες ανακοινώσεις – Μετά το Ηράκλειο έρχεται το «μανιφέστο»

Εντείνεται το τελευταίο διάστημα το κλίμα επίσπευσης των ανακοινώσεων από πλευράς Τσίπρα σχετικά με την ίδρυση του νέου του κόμματος, εξαιτίας και της έντονης κινητικότητας που παρουσιάζει ο πρώην πρωθυπουργός.

Από τη μία οι παρεμβάσεις του με βασικό στοιχείο τις ευθείες επιθέσεις στον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση έχουν πυκνώσει κατά πολύ, από την άλλη φαίνεται πως και οι οργανωτικές διεργασίες για τη συγκρότηση πυρήνων στη βάση, και για την διαμόρφωση ενός στελεχικού κορμού με νέους ηλικιακά, άφθαρτους, αλλά και παλιούς και έμπειρους, έχουν ενταθεί.

Επιπλέον, όλο και περισσότερα στελέχη που συστρατεύονται στην προσπάθειά του, εκπροσωπούν ατύπως το νέο φορέα στα ΜΜΕ, μολονότι αυτός ακόμη δεν έχει συσταθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Θεώνη Κουφονικολάκου, η οποία ανέλαβε υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου, φαίνεται να εκπροσωπεί το νέο κόμμα στα ΜΜΕ, έστω με προσωρινούς όρους, μέχρι να αποκρυσταλλωθεί αν θα είναι η ίδια και εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος ή όχι. Επίσης, εντείνεται η προσέγγιση με στελέχη και πρόσωπα του ευρύτερου χώρου. Μετά τους Γιώργο Μπουλμπασάκο και Αντώνη Σαουλίδη που αποχώρησαν από το ΠΑΣΟΚ στις αρχές της χρονιά, προσέγγιση φαίνεται να υπάρχει και με την Άννα Παπαδοπούλου, η οποία επίσης αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ τις προηγούμενες μέρες, ενώ έντονες είναι οι φήμες για αξιοποίηση του προερχόμενου από το Ποτάμι (με ένα πέρασμα από τον ΣΥΡΙΖΑ κατά την περσινή χρονιά) Νίκου Νυφούδη. Εν τω μεταξύ, ισχυρές ήταν οι ετνυπώσεις σύγκλισης με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, μετά την κοινή παρουσία στο πάνελ για το βιβλίο για τον Γιάννη Μπουτάρη με τον Αλέξη Τσίπρα να σχολιάζει από τους Δελφούς πως «κάθε προσέγγιση είναι καλοδεχούμενη».

Με βάση αυτή την εικόνα, όλο και περισσότεροι εκτιμούν ότι ο Μάιος ή ο Ιούνιος είναι ο πιθανότερος χρόνος των ανακοινώσεων με τον Τσίπρα να κινείται μεταξύ πιέσεων και πραγματικότητας, με δεδομένο πως καθίσταται πλέον βασικό το σενάριο εκλογών νωρίς το φθινόπωρο.

Αν και ο Αλέξης Τσίπρας με τη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου «έδειξε» Σεπτέμβριο, συνεργάτες και σύμβουλοι θεωρούν ότι είναι πολύ παρακινδυνευμένο το να ανακοινωθεί το κόμμα παραμονές εκλογών και πως αντίθετα, θα πρέπει από τώρα να βγει μπροστά και να κερδίσει έδαφος στον πολιτικό ανταγωνισμό. Και βασικός ανταγωνιστής στον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο είναι το ΠΑΣΟΚ.

Σε κάθε περίπτωση, η τελευταία – όπως όλα δείχνουν – εκδήλωση για την «Ιθάκη» την ερχόμενη Τετάρτη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, σηματοδοτεί την είσοδο του Αλέξη Τσίπρα και του εγχειρήματος σε μια νέα φάση. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν αλλά με άλλη μορφή – ως πρωτοβουλίες του Ινστιτούτου επί θεματικών τομέων – ενώ επίκειται και η παρουσίαση του «μανιφέστου» που συνέταξε ομάδα επιστημόνων του Ινστιτούτου υπό τον Γιώργο Σιακαντάρη. Η παρουσίαση του «μανιφέστου» θα γίνει εντός των επόμενων ημερών, μετά την εκδήλωση του Ηρακλείου. Το «μανιφέστο» θα αποτελεί ένα περίγραμμα του τι θέλει να κάνει το νέο κόμμα, καθώς όπως έχει ειπωθεί εξ αρχής, στόχος είναι να υπάρξει μια «όσμωση» και «σύγκλιση» τριών ιστορικών πολιτικο – ιδεολογικών ρευμάτων, της «ριζοσπαστικής αριστεράς», της «σοσιαλδημοκρατίας», και της «πολιτικής οικολογίας». Η ιδρυτική διακήρυξη αναμένεται να έρθει με τις επίσημες ανακοινώσεις από τον ίδιο τον Τσίπρα.

Πάντως, η Αμαλίας επιμένει ότι δεν έχει αλλάξει ο σχεδιασμός και στο τραπέζι παραμένει ως βασικό σενάριο ο Σεπτέμβριος, εκτός κι αν υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις που θα επιβάλλουν επίσπευση των ανακοινώσεων. Μέχρι αυτή τη στιγμή επισημαίνεται πως τέτοιες εξελίξεις δεν έχουν υπάρξει.

Ο Αλέξης Τσίπρας, από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών την περασμένη Πέμπτη, ενίσχυσε το μήνυμα ετοιμότητας, λέγοντας πως αν προκηρύσσονταν εκλογές θα ήταν σε θέση να ανακοινώσει το κόμμα την επόμενη εβδομάδα, από την άλλη συνέδεσε αυτό το βήμα με πολιτικές εξελίξεις (πρόωρες).

