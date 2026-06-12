Νέες λεπτομέρειες για το προσχέδιο μνημονίου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών δημοσιοποίησε το ιρανικό πρακτορείο Mehr, επικαλούμενο πηγή κοντά στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα.

Σύμφωνα με το Mehr, το προσχέδιο φέρεται να περιλαμβάνει 14 σημεία και προβλέπει, μεταξύ άλλων, παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, άρση του ναυτικού αποκλεισμού, επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, αναστολή των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο και αποδέσμευση μέρους των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν.

Το ιρανικό πρακτορείο σημειώνει, πάντως, ότι το κείμενο εξακολουθεί να χρειάζεται εξέταση και οριστικοποίηση από τους αρμόδιους θεσμούς στο Ιράν. Επομένως, δεν πρόκειται για τελική συμφωνία, αλλά για προσχέδιο υπό διαμόρφωση.

Τα 14 σημεία του προσχεδίου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Mehr, το προσχέδιο περιλαμβάνει τα εξής:

1.Μόνιμη και άμεση παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

2.Δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για μη ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν και σεβασμό της κυριαρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

3.Πλήρη άρση του ναυτικού αποκλεισμού εντός 30 ημερών.



4.Δέσμευση των ΗΠΑ να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από την περιοχή γύρω από το Ιράν.

5.Επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών, με ιρανικές διευθετήσεις.

6.Αναστολή των κυρώσεων στην πώληση πετρελαίου, πετροχημικών προϊόντων και παραγώγων, καθώς και πλήρης πρόσβαση του Ιράν στα έσοδα από αυτά.

7.Υποχρέωση των ΗΠΑ και των συμμάχων τους να παρουσιάσουν σχέδια ανοικοδόμησης του Ιράν, ύψους τουλάχιστον 300 δισ. δολαρίων.

8.Έναρξη διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την τελική συμφωνία, με αντικείμενο τα πυρηνικά ζητήματα, την πλήρη άρση των πρωτογενών και δευτερογενών αμερικανικών κυρώσεων, καθώς και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Διοικητών του ΔΟΑΕ.

9.Επανάληψη της δέσμευσης του Ιράν, στο πλαίσιο της Συνθήκης Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων, ότι δεν θα παράγει πυρηνικά όπλα.

10.Δέσμευση των ΗΠΑ κατά την περίοδο των διαπραγματεύσεων ότι δεν θα αυξήσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή και δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις.

11.Αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων από τα μπλοκαρισμένα κεφάλαια του Ιράν κατά την περίοδο των 60 ημερών των τελικών διαπραγματεύσεων. Το μισό ποσό θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο Ιράν πριν από την έναρξη των συνομιλιών.

12.Δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την εφαρμογή της συμφωνίας.

13.Έγκριση της τελικής συμφωνίας μέσω απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

14.Μη έναρξη των τελικών διαπραγματεύσεων πριν από την εκπλήρωση βασικών προϋποθέσεων, δηλαδή πριν από την αποδέσμευση του μισού ποσού των μπλοκαρισμένων ιρανικών κεφαλαίων, την αναστολή των πετρελαϊκών κυρώσεων και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Η τελική συμφωνία θα αφορά μόνο την τύχη του εμπλουτισμένου υλικού και του εμπλουτισμού, την άρση των κυρώσεων και το πρόγραμμα ανοικοδόμησης της ιρανικής οικονομίας. Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν και η στήριξη οργανώσεων αντίστασης φέρεται να έχουν αφαιρεθεί οριστικά από την ατζέντα.

Κυρώσεις, Ορμούζ και παγωμένα κεφάλαια

Τα πιο κρίσιμα σημεία του προσχεδίου αφορούν την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την αναστολή των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόβλεψη για αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων από τα μπλοκαρισμένα κεφάλαια του Ιράν, με το μισό ποσό να πρέπει να είναι διαθέσιμο πριν από την έναρξη των τελικών διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με το Mehr, οι τελικές συνομιλίες θα διαρκέσουν 60 ημέρες και θα περιοριστούν σε συγκεκριμένα ζητήματα: το πυρηνικό πρόγραμμα, την άρση των κυρώσεων και το πρόγραμμα ανοικοδόμησης της ιρανικής οικονομίας.

Εκτός ατζέντας το πυραυλικό πρόγραμμα

Σημαντική είναι και η αναφορά ότι το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και η στήριξη οργανώσεων αντίστασης, δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο των τελικών διαπραγματεύσεων.

Το Mehr υπογραμμίζει, πάντως, ότι το κείμενο βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση και δεν έχει οριστικοποιηθεί από τους αρμόδιους θεσμούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

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