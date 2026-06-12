Γάζα: Συγκλονιστικό βίντεο με 7χρονο αγοράκι που κλαίει για τα σπασμένα γυαλιά του

Συγκλονίζει το βίντεο ενός επτάχρονου αγοριού από τη Γάζα, το οποίο έχει σοβαρό πρόβλημα στα μάτια και κλαίει κρατώντας τα σπασμένα γυαλιά του.

Ο μικρός Αγιούμπ Τζουνάιντ έγινε γνωστός σε εκατομμύρια ανθρώπους, καθώς το βίντεο ανέδειξε τι αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά με προβλήματα όρασης στη Γάζα. Λόγω του αποκλεισμού του Ισραήλ και της καταστροφής που έχει προκαλέσει ο πόλεμος, δεν έχουν πρόσβαση σε οφθαλμολογικές εξετάσεις, διορθωτικούς φακούς ή εξειδικευμένες επεμβάσεις.

Μετά τη διάδοση του βίντεο, ο Αγιούμπ απέκτησε ένα νέο ζευγάρι γυαλιά. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει, καθώς, σύμφωνα με την οικογένειά του, το παιδί χρειάζεται επειγόντως χειρουργική επέμβαση.

«Τα γυαλιά του ήταν τα πάντα»

Η μητέρα του, η 30χρονη Εμάν Τζουνάιντ, που έχει εκτοπιστεί στην περιοχή του λιμανιού της πόλης της Γάζας, δήλωσε στον Guardian ότι το πρόβλημα του γιου της άρχισε όταν ήταν δύο ετών, έπειτα από ασθένεια με πυρετό.

Όπως ανέφερε, γιατρός είχε πει στην οικογένεια ότι η όρασή του θα βελτιωνόταν με την ηλικία. Αντίθετα, η κατάσταση επιδεινώθηκε, ενώ οι φακοί που χρειάζεται πλέον δεν είναι διαθέσιμοι στη Γάζα.

«Ετοιμαζόμασταν να ταξιδέψουμε για θεραπεία, αλλά άρχισε ο πόλεμος και όλα σταμάτησαν», είπε η μητέρα του.

Ο Αγιούμπ σπάνια βγαίνει από τη σκηνή όπου ζει. Όταν προσπαθεί να παίξει με τα αδέλφια του ή με άλλα παιδιά, κρατά σφιχτά τα γυαλιά του και κινείται με μεγάλη προσοχή. Δεν τρέχει, δεν πηδά και δεν μπορεί να κινηθεί ελεύθερα, καθώς οι γιατροί έχουν προειδοποιήσει την οικογένεια ότι μια πτώση ή ένα χτύπημα μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη βλάβη στους αμφιβληστροειδείς του.

Συχνά ρωτά τη μητέρα του γιατί είναι διαφορετικός από τα άλλα παιδιά: γιατί εκείνα δεν φορούν γυαλιά, γιατί μπορούν να κινούνται πιο ελεύθερα και γιατί μπορούν να πάνε σχολείο.

Οι μέρες χωρίς γυαλιά

Στα τέλη Απριλίου, ενώ περπατούσε με συγγενικό του πρόσωπο σε δρόμο γεμάτο μπάζα και συντρίμμια, ο Αγιούμπ έπεσε και χτύπησε το πρόσωπό του στο έδαφος. Τα γυαλιά του έσπασαν.

Σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί ξέσπασε σε κλάματα, κυλίστηκε στο έδαφος και προσπαθούσε απεγνωσμένα να ενώσει ξανά τα σπασμένα κομμάτια. «Για τον Αγιούμπ, αυτά τα γυαλιά ήταν τα πάντα», είπε. Ακόμη και φορώντας τα, δεν έβλεπε καθαρά και έπρεπε συχνά να κρατά αντικείμενα λίγα εκατοστά από το πρόσωπό του. Χωρίς αυτά, όμως, μετά βίας μπορούσε να κινηθεί.

Photo: YouTube / CNN

Οι ημέρες που ακολούθησαν ήταν ιδιαίτερα δύσκολες. Η οικογένειά του λέει ότι για τρεις ή τέσσερις ημέρες ο Αγιούμπ έμενε σχεδόν συνέχεια σε μια γωνία της σκηνής και δεν μπορούσε να περπατήσει χωρίς βοήθεια. Όταν προσπαθούσε να μετακινηθεί μόνος του, έσκυβε πολύ χαμηλά, φέρνοντας τα μάτια του κοντά στο έδαφος για να μπορέσει να διακρίνει τι υπήρχε γύρω του.

Οι συγγενείς του προσπάθησαν επανειλημμένα να επισκευάσουν τα γυαλιά, όμως οι φακοί είχαν καταστραφεί και δεν μπορούσαν να διορθωθούν.

Πώς βρέθηκε νέο ζευγάρι

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο και την τεράστια διάδοσή του, δωρητές επικοινώνησαν με την οικογένεια και βοήθησαν ώστε να βρεθεί νέο ζευγάρι γυαλιά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μητέρα του, ακόμη και τα νέα γυαλιά δεν έχουν ακριβώς τους βαθμούς που χρειάζεται ο Αγιούμπ.

Photo: YouTube / CNN

Παρά ταύτα, η οικογένειά του λέει ότι η ψυχολογική του κατάσταση έχει δείξει μικρά σημάδια βελτίωσης.

Χιλιάδες ασθενείς χωρίς περίθαλψη

Σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους στη Γάζα, ο πόλεμος έχει πλήξει σοβαρά τις οφθαλμολογικές υπηρεσίες, αφήνοντας χιλιάδες ασθενείς χωρίς θεραπεία, εν μέσω ελλείψεων σε εξοπλισμό και χειρουργικά υλικά.

Περισσότεροι από 2.800 ασθενείς περιμένουν μόνο για επέμβαση καταρράκτη, ενώ η συνολική λίστα αναμονής για οφθαλμολογικές επεμβάσεις, όπως μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς, επεμβάσεις γλαυκώματος και επανορθωτικές χειρουργικές πράξεις, ξεπερνά τις 4.000 περιπτώσεις.

Το Κυβερνητικό Οφθαλμολογικό Νοσοκομείο της πόλης της Γάζας, το μοναδικό δημόσιο οφθαλμολογικό κέντρο στον θύλακα, αναγκάστηκε επίσης να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του λόγω βομβαρδισμών γύρω από ιατρικές εγκαταστάσεις.

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