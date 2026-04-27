ΠΑΣΟΚ: Η «ακτινογραφία» του νέου Πολιτικού Συμβουλίου – Πώς μοιράστηκαν οι θέσεις, τα μηνύματα της ψηφοφορίας

Μια ενδιαφέρουσα ισορροπία και πολλά μηνύματα έβγαλε η ανάδειξη του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.

Η σύνθεση του νέου οργάνου, που προτάθηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη και εκλέχτηκε χωρίς «αντάρτικες» υποψηφιότητες, φαίνεται να δικαιώνει τον χαρακτηρισμό «ενωτικό», καθώς υπάρχει ουσιαστικά εκπροσώπηση όλων των πτερύγων. Και υπό κανονικές συνθήκες το νέο ΠΣ μπορεί να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές σε κλίμα συστράτευσης και χωρίς εσωκομματικές έριδες.

Έχει σημασία όμως η «ακτινογραφία», αλλά και το πώς εκλέχτηκαν τα μέλη του – η σειρά στη σταυροδοσία δηλαδή.

Πρώτος σε σταυρούς αναδείχθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο πιο στενός συνεργάτης ίσως του Νίκου Ανδρουλάκη. Πολλοί τον περίμεναν να προταθεί για γραμματέας, αλλά προφανώς θα παραμείνει εκπρόσωπος και στην προεκλογική περίοδο – η εκλογή του στην κορυφή της λίστας λειτουργεί και ως ψήφος εμπιστοσύνης.

Δεύτερη σε σταυρούς αναδείχθηκε η Μιλένα Αποστολάκη. Ανήκει ουσιαστικά στο στενό πυρήνα των ανθρώπων του Νίκου Ανδρουλάκη, με την αυτονομία της όμως, καθώς έχει μακρά εμπειρία, είχε εκφράσει βλέψεις για την αρχηγία το 2024, αλλά αποσύρθηκε, ενώ με την κοινοβουλευτική της παρουσία έχει κερδίσει «πόντους».

Η δεύτερη θέση στη σταυροδοσία εξέπληξε μεν, αλλά μόνο όσους δεν έχουν γνώση των βαθύτερων «πασοκικών» προσεγγίσεων.

Τρίτος εκλέχτηκε και μάλλον αυτό είναι δείγμα της νέας, έστω έως τις εκλογές – ου μην και μετά – συμμαχίας στο ΠΑΣΟΚ: Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Ο οποίος επιχειρεί με κάθε τρόπο και μάλλον με την ανοχή αν όχι και στήριξη του κ. Ανδρουλάκη, να εμφανιστεί ως «νούμερο 2» στο ΠΑΣΟΚ, μετά το συνέδριο.

Παύλος Γερουλάνος και Μιχάλης Κατρίνης εκλέχτηκαν αμέσως μετά για να επιβεβαιωθεί η επιλογή της Χαριλάου για «ρόλους σε όλους και συνευθύνη ενόψει εκλογών».

Η εκλογή του Ανδρέα Σπυρόπουλου σε υψηλή θέση (6η) ήταν μάλλον «τιμητικής αποχώρησης» από τη θέση του γραμματέα και αναγνώριση της προσπάθειάς του.

Αλλά η έκπληξη ήταν η έβδομη θέση της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία είχε έρθει τρίτη στην εκλογή της κεντρικής επιτροπής. Παρότι δεν διαθέτει μηχανισμό, θα περίμενε κανείς λόγω της πλήρους σύμπλευσής της με τον Νίκο Ανδρουλάκη και του πολιτικού εκτοπίσματος να εκλεγεί πιο ψηλά – όπως η ίδια εκτίμηση υπήρχε και στο συνέδριο. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις η Χαριλάου έβαλε ένα… ελαφρύ φρενάρισμα στην πρώην κοινοτική επίτροπο. Πιθανόν για να μην δοθεί η εντύπωση ότι το ΠΑΣΟΚ γέρνει υπερβολικά… δεξιά.

Ενδιαφέρον έχει ότι αφού μεσολαβεί η νέα και ανερχόμενη Όλγα Μαρκογιαννάκη, από κοντά έρχεται ο Παύλος Χρηστίδης – ανταγωνιστής της κυρίας Διαμαντοπούλου στο νότιο τομέα.

Σύμμαχος και ο κ. Χρηστίδης του προεδρικού μπλοκ, δείχνει ανθεκτικότητα στο νέο κομματικό περιβάλλον.

Στη συνέχεια και αφού πλασάρεται ο Θανάσης Γλαβίνας σε μία μάλλον υψηλή θέση και για εκείνος, εκλέχτηκε ο Χάρης Δούκας με τους μηχανισμούς να μην τον θέλουν μεν στις πρώτες θέσεις, αλλά ούτε και να «πέσει χαμηλά», κάτι που θα έδινε την αφορμή για «εσωκομματική ρεβάνς».

Σε μάλλον χαμηλή θέση, με βάση και τον κρίσιμο ρόλο του στη διεύρυνση, αλλά και την ενωτική κατάληξη του συνεδρίου, κατέταξε η κεντρική επιτροπή τον Κώστα Σκανδαλίδη, που ακολουθεί.

Κατά τα λοιπά, προκαλεί έκπληξη η 14η θέση του Λευτέρη Καρχιμάκη, ο οποίος είχε εκλεγεί πρώτος στην κεντρική επιτροπή από το συνέδριο, όπως και τη 16η του Κώστα Παπαδημητρίου, που είχε πλασαριστεί τέταρτος στο συνέδριο.

Να σημειωθεί ότι από τα κομματικά στελέχη, στο προεδρικό μπλοκ ανήκουν οι Κώστας Τσουκαλάς, Θανάσης Γλαβίνας, Λευτέρης Καρχιμάκης, Ανδρέας Σπυρόπουλος, Νίκος Μήλης, Όλγα Μαρκογιαννάκη, Μάρα Κουκουδάκη, Κώστας Παπαδημητρίου, Μαρία Δαφέρμου, Κατερίνα Σολωμού και Μιχάλης Αεράκης. Μαζί με τους συμμάχους και τους Δημήτρη Μπιαγκή (γραμματέας ΚΟ) και Δημήτρη Κωνσταντόπουλο (γραμματέας αυτό-οργάνωσης), ο κ. Ανδρουλάκης ελέγχει, όπως ήταν φυσικό, το όργανο.

Η πτέρυγα Χριστοδουλάκη εξέλεξε ακόμα τον Φίλιππο Σαχινίδη και την Τόνια Αντωνίου, ενώ ο Παύλος Γερουλάνος την Έφη Χαλάτση και τον Μιχάλη Τζελέπη.

Κώστας Τσουκαλάς 261 Μιλένα Αποστολάκη 251 Μανώλης Χριστοδουλάκης 230 Παύλος Γερουλάνος 228 Ανδρέας Σπυρόπουλος 226 Μιχάλης Κατρίνης 226 Άννα Διαμαντοπούλου 224 Όλγα Μαρκογιαννάκη 220 Παύλος Χρηστίδης 211 Θανάσης Γλαβίνας 201 Χάρης Δούκας 192 Κώστας Σκανδαλίδης 184 Νίκος Μήλης 181 Λευτέρης Καρχιμάκης 176 Κώστας Παπαδημητρίου 174 Μιχάλης Αεράκης 174 Μαρία Δαφέρμου 170 Μάρα Κουκουδάκη 159 Κατερίνα Σολωμού 144 Έφη Χαλάτση 131 Φίλιππος Σαχινίδης 129 Τόνια Αντωνίου 124 Μιχάλης Τζελέπης 121

Να σημειωθεί επίσης ότι ex officio συμμετέχει στο πολιτικό συμβούλιο ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ενώ περιλαμβάνονται (με δικαίωμα λόγου μόνο) οι εκπρόσωποι των κινήσεων, Θεόδωρος Μαργαρίτης και Απόστολος Πόντας, ο γενικός διευθυντής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Σαλιαγιάννης, ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Γιάννης Κουτσούκος, ο γραμματέας Οργανωτικού, Ηρακλής Δρούλιας, και ο αντιπρόεδρος των Νέων Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, Γιώργος Τσούμας.

