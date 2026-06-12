Συνταγματική Αναθεώρηση: Πρόεδρος της Επιτροπής ο Βορίδης – Λιακούλη και Ξανθόπουλος στο διακομματικό προεδρείο

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Ο Μάκης Βορίδης εξελέγη πρόεδρος της διακομματικής επιτροπής η οποία θα εξετάσεις όλες τις προτεινόμενες από τη Νέα Δημοκρατία αλλαγές στο Σύνταγμα.
Κατά τη μυστική ψηφοφορία ο βουλευτής της ΝΔ έλαβε 25 θετικές ψήφος, ενώ υπήρξαν και 11 «λευκά» και 2 άκυρα. Συνολικώς 38 από τους 42 βουλευτές – μέλη της επιτροπής συμμετείχαν στη ψηφοφορία.
Αντιπρόεδρος εξελέγη η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη (με 30 θετικές ψήφους και 8 «λευκά») και γραμματέας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος (έλαβε 32 «ναι» και 6 «λευκά»).
Η επιτροπή θα συνεδριάσει την Δευτέρα στις 16:00 για τον προγραμματισμό των εργασιών της – αναμένεται ότι θα συνεδριάζει τρεις φορές την εβδομάδα.
Η διακομματική επιτροπή θα έχει δίμηνη διορία προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της και ακολούθως τη σκυτάλη θα πάρει η Ολομέλεια η οποία θα αποφασίσει με δυο διαδοχικές ψηφοφορίες για τις προς αναθεώρηση διατάξεις.
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