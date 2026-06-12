search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.06.2026 14:50
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.06.2026 12:37

Συνταγματική Αναθεώρηση: Πρόεδρος της Επιτροπής ο Βορίδης – Λιακούλη και Ξανθόπουλος στο διακομματικό προεδρείο

12.06.2026 12:37
sintagmatikianatheorisi_epitropi

Ο Μάκης Βορίδης εξελέγη πρόεδρος της διακομματικής επιτροπής η οποία θα εξετάσεις όλες τις προτεινόμενες από τη Νέα Δημοκρατία αλλαγές στο Σύνταγμα.

Κατά τη μυστική ψηφοφορία ο βουλευτής της ΝΔ έλαβε 25 θετικές ψήφος, ενώ υπήρξαν και 11 «λευκά» και 2 άκυρα. Συνολικώς 38 από τους 42 βουλευτές – μέλη της επιτροπής συμμετείχαν στη ψηφοφορία.

Αντιπρόεδρος εξελέγη η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη (με 30 θετικές ψήφους και 8 «λευκά») και γραμματέας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος (έλαβε 32 «ναι» και 6 «λευκά»).

Η επιτροπή θα συνεδριάσει την Δευτέρα στις 16:00 για τον προγραμματισμό των εργασιών της – αναμένεται ότι θα συνεδριάζει τρεις φορές την εβδομάδα.

Η διακομματική επιτροπή θα έχει δίμηνη διορία προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της και ακολούθως τη σκυτάλη θα πάρει η Ολομέλεια η οποία θα αποφασίσει με δυο διαδοχικές ψηφοφορίες για τις προς αναθεώρηση διατάξεις.

Διαβάστε επίσης:

Απίθανα πράγματα με τις γυναίκες εθελόντριες στο στρατό: Φεύγουν… τρέχοντας, πήγε ο Δένδιας στη Λαμία να τις συγκρατήσει

Απόλυτη ταύτιση Διαμαντοπούλου – Μητσοτάκη στη ρήση του Μιτεράν για τις εκλογές και το κοινό υπονοούμενο για… μετά  

Ο Τσουκαλάς… μαζεύει τα περί διαγραφών στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη: «Δεν το είπε για τον Δούκα, αλλά γενικά»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
smart ymittos 1
ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι το «έξυπνο δάσος» που έσβησε φωτιά σε 3’ στον Υμηττό – Drones, θερμικές κάμερες και εθελοντές στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης

theatro_alsos_anthismeni_amigdalia
ΘΕΑΤΡΟ

Εκρηκτική πρεμιέρα για την παράσταση «Ανα – τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» του Θοδωρή Αθερίδη στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

tsipras_OT_new_1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Ποια είναι τα 5 μέτρα άμεσης προτεραιότητας που προτείνει η ΕΛΑΣ (Video)

katharismos_oikopedou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Τουρνάς ανακοίνωσε παράταση στον καθαρισμό οικοπέδων ως τις 22 Ιουνίου

XARIS_DOUKAS_2204
ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοβουλία Δούκα για τα Προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας – «Δεν γίνεται να μην υπάρξει εξαντλητικός διάλογος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftokinito_ladia_1006_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζονται τα λάδια στο κιβώτιο ταχυτήτων;

argyros-nika-eksot
LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα και Κωνσταντίνος Αργυρός επέστρεψαν σπίτι με τη νεογέννητη κόρη τους (Photos)

eurovision voulgaria dara
MEDIA

Eurovision '27: Χάος στην Ευρώπη για νέο μποϋκοτάζ - Η Ολλανδία αναμένει έκθεση της EBU για τη διαβλητή ψηφοφορία και το... Ισραήλ

mitsotakis samaras- giannakopoulou – velopoylos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Έτοιμο το εκλογικό αφήγημα Μητσοτάκη, τα άγχη του ΠΑΣΟΚ, η Νάντια και οι αβρότητες Σαμαρά σε Ανδρουλάκη, η μάχη Καρυστιανού – Βελόπουλου στη Θεσσαλονίκη

whale graveyard
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες βρήκαν πού πηγαίνουν οι φάλαινες για να πεθάνουν εδώ και εκατομύρια χρόνια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.06.2026 14:49
smart ymittos 1
ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι το «έξυπνο δάσος» που έσβησε φωτιά σε 3’ στον Υμηττό – Drones, θερμικές κάμερες και εθελοντές στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης

theatro_alsos_anthismeni_amigdalia
ΘΕΑΤΡΟ

Εκρηκτική πρεμιέρα για την παράσταση «Ανα – τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» του Θοδωρή Αθερίδη στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

tsipras_OT_new_1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Ποια είναι τα 5 μέτρα άμεσης προτεραιότητας που προτείνει η ΕΛΑΣ (Video)

1 / 3