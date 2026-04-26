ΠΑΣΟΚ: Νέoς Γραμματέας ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, εκλέχτηκε με 88%, πρώτος ο Κώστας Τσουκαλάς στο πολιτικό συμβούλιο

Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης εξελέγη νέος γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με 279 ψήφους σε σύνολο 317 – ποσοστό 88%. Καταμετρήθηκαν 30 λευκά ψηφοδέλτια και 8 άκυρα.
Όσο για την ανάδειξη του νέου πολιτικού συμβουλίου τα αποτελέσματα είναι τα εξής:
Ψήφισαν: 327
Έγκυρα: 317
Άκυρα: 0
Λευκά: 1
Έλαβαν:
Τσουκαλάς Κωνσταντίνος 261
Αποστολάκη Μιλένα 251
Χριστοδουλάκης Μανώλης 230
Γερουλάνος Παύλος 228
Κατρίνης Μιχάλης 226
Σπυρόπουλος Ανδρέας 226
Διαμαντοπούλου Άννα 224
Μαρκογιαννάκη Όλγα 220
Χρηστίδης Παύλος 211
Γλαβίνας Θανάσης 201
Δούκας Χάρης 192
Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος 184
Μήλης Νικόλαος 181
Καρχιμάκης Ελευθέριος 176
Αεράκης Μιχαήλ 174
Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος 174
Δαφέρμου Μαρία 170
Κουκουδάκη Μάρα 159
Σολωμού Αικατερίνη 144
Χαλάτση Έφη 131
Σαχινίδης Φίλιππος 129
Αντωνίου Τόνια 124
Τζελεπης Μιχάλης 121
Σταυροδοσία ΕΔΕΚΑΠ – Εκλέγονται:
(Ψήφισαν: 317, Άκυρα: 1, Λευκά:2)
1. Κόκκιας Σάκης 190
2. Καπώνης Δημοσθένης 184
3. Ζούπη Εύα 159
4. Παπαγιανάκης Κώστας 159
5. Τσούνης Χρήστος 159
6. Μηνοβγιούδης Στέλιος 156
7. Μπίνα Στέλλα 156
8. Πολίτης Θωμάς 150
9. Τσακάλου Δανάη 150
10. Αυξεντίου Κατερίνα 140
11. Τσαρος Περικλής 137
12. Νούσιος Βασίλης 124
13. Κατσίλας Γρηγόρης 123
14. Σιώζου Σεβαστή 120
15. Κονδύλης Χάρης 118
