search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 00:49
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.04.2026 23:24

ΠΑΣΟΚ: Νέoς Γραμματέας ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, εκλέχτηκε με 88%, πρώτος ο Κώστας Τσουκαλάς στο πολιτικό συμβούλιο

26.04.2026 23:24
Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης εξελέγη νέος γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με 279 ψήφους σε σύνολο 317 – ποσοστό 88%. Καταμετρήθηκαν 30 λευκά ψηφοδέλτια και 8 άκυρα.

Όσο για την ανάδειξη του νέου πολιτικού συμβουλίου τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

Ψήφισαν: 327

Έγκυρα: 317

Άκυρα: 0

Λευκά: 1

Έλαβαν:

Τσουκαλάς    Κωνσταντίνος         261

Αποστολάκη  Μιλένα          251

Χριστοδουλάκης      Μανώλης      230

Γερουλάνος   Παύλος         228

Κατρίνης       Μιχάλης        226

Σπυρόπουλος Ανδρέας       226

Διαμαντοπούλου     Άννα   224

Μαρκογιαννάκη        Όλγα  220

Χρηστίδης     Παύλος         211

Γλαβίνας Θανάσης          201

Δούκας         Χάρης          192

Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος         184

Μήλης  Νικόλαος               181

Καρχιμάκης   Ελευθέριος    176

Αεράκης       Μιχαήλ         174

Παπαδημητρίου      Κωνσταντίνος         174

Δαφέρμου Μαρία         170

Κουκουδάκη Μάρα           159

Σολωμού    Αικατερίνη       144

Χαλάτση      Έφη                  131

Σαχινίδης      Φίλιππος       129

Αντωνίου      Τόνια           124

Τζελεπης     Μιχάλης        121

Σταυροδοσία ΕΔΕΚΑΠ – Εκλέγονται:

(Ψήφισαν: 317, Άκυρα: 1, Λευκά:2)

1. Κόκκιας  Σάκης 190

2. Καπώνης Δημοσθένης 184

3. Ζούπη Εύα 159

4. Παπαγιανάκης Κώστας 159

5. Τσούνης Χρήστος 159

6. Μηνοβγιούδης Στέλιος 156

7. Μπίνα Στέλλα 156

8. Πολίτης Θωμάς 150

9. Τσακάλου Δανάη 150

10. Αυξεντίου Κατερίνα 140

11. Τσαρος Περικλής 137

12. Νούσιος Βασίλης 124

13. Κατσίλας Γρηγόρης 123

14. Σιώζου Σεβαστή 120

15. Κονδύλης Χάρης 118

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

LIFESTYLE

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3