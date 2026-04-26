ΠΑΣΟΚ: Νέoς Γραμματέας ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, εκλέχτηκε με 88%, πρώτος ο Κώστας Τσουκαλάς στο πολιτικό συμβούλιο

Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης εξελέγη νέος γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με 279 ψήφους σε σύνολο 317 – ποσοστό 88%. Καταμετρήθηκαν 30 λευκά ψηφοδέλτια και 8 άκυρα.

Όσο για την ανάδειξη του νέου πολιτικού συμβουλίου τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

Ψήφισαν: 327

Έγκυρα: 317

Άκυρα: 0

Λευκά: 1

Έλαβαν:

Τσουκαλάς Κωνσταντίνος 261

Αποστολάκη Μιλένα 251

Χριστοδουλάκης Μανώλης 230

Γερουλάνος Παύλος 228

Κατρίνης Μιχάλης 226

Σπυρόπουλος Ανδρέας 226

Διαμαντοπούλου Άννα 224

Μαρκογιαννάκη Όλγα 220

Χρηστίδης Παύλος 211

Γλαβίνας Θανάσης 201

Δούκας Χάρης 192

Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος 184

Μήλης Νικόλαος 181

Καρχιμάκης Ελευθέριος 176

Αεράκης Μιχαήλ 174

Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος 174

Δαφέρμου Μαρία 170

Κουκουδάκη Μάρα 159

Σολωμού Αικατερίνη 144

Χαλάτση Έφη 131

Σαχινίδης Φίλιππος 129

Αντωνίου Τόνια 124

Τζελεπης Μιχάλης 121

Σταυροδοσία ΕΔΕΚΑΠ – Εκλέγονται:

(Ψήφισαν: 317, Άκυρα: 1, Λευκά:2)

1. Κόκκιας Σάκης 190

2. Καπώνης Δημοσθένης 184

3. Ζούπη Εύα 159

4. Παπαγιανάκης Κώστας 159

5. Τσούνης Χρήστος 159

6. Μηνοβγιούδης Στέλιος 156

7. Μπίνα Στέλλα 156

8. Πολίτης Θωμάς 150

9. Τσακάλου Δανάη 150

10. Αυξεντίου Κατερίνα 140

11. Τσαρος Περικλής 137

12. Νούσιος Βασίλης 124

13. Κατσίλας Γρηγόρης 123

14. Σιώζου Σεβαστή 120

15. Κονδύλης Χάρης 118

