Κωνσταντοπούλου: Μήνυση κατά 15 προσώπων για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα εκβίασης και συγκάλυψη κυβερνητικών υποθέσεων

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε μήνυση κατά 15 προσώπων (τα 4 πολιτικά), καταγγέλλοντας εγκληματική οργάνωση, απόπειρα εκβίασης και συγκάλυψη κυβερνητικών υποθέσεων, όπως Τέμπη, Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και Βιολάντα, ενώ υποστηρίζει ότι δέχεται οργανωμένη επίθεση φίμωσης.

Η μήνυση αφορά, σύμφωνα με την ίδια, βαριά ποινικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων «Εγκληματική Οργάνωση», «απόπειρα εκβίασης κατ’ επάγγελμα» και άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις, ενώ επικαλείται και στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν την ύπαρξη οργανωμένης εγκληματικής δράσης. Η Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τις αποκαλύψεις της.

Στις δηλώσεις της, που δημοσιοποίησε συνοδευόμενες από εκτενές κείμενο, αναφέρει:

«Αυτή τη στιγμή η Εγκληματική Οργάνωση που διευθύνει ο κ. Μητσοτάκης δίνει τα ρέστα της για να κλείσει στόματα και να απενεργοποιήσει όποιον την πολεμά. Δεν θα τα καταφέρουν.

Στην σύγκρουση 2 κόσμων, του κόσμου των Ανθρώπων και του κόσμου των τεράτων, του κόσμου της Αλήθειας και του κόσμου της Διαφθοράς και της Διαπλοκής, θα νικήσει το Δίκαιο, η Δικαιοσύνη, η Αλήθεια, η Ζωή.

Εγώ έχω διαλέξει από πολύ μικρή τη ζωή μου και την διαδρομή μου: έχω διαλέξει να είμαι μαζί με τους Ανθρώπους, στο πλευρό των αδύναμων, να παλεύω για το δίκιο και να μη συμβιβάζομαι, όσες δυσκολίες, όσα εμπόδια, όσο πόλεμο κι αν συναντήσω. Δεν θα κάνω βήμα πίσω μέχρι να πέσει η Εγκληματική Οργάνωση και όλες οι παραφυάδες της, μαζί με όλους τους μισθοφόρους της. Και το ξέρουν. Για αυτό λυσσούν.»

Η ίδια ανέφερε ότι από τις 23/4 κατέθεσε μήνυση κατά 15 προσώπων, μεταξύ των οποίων 2 εν ενεργεία υπουργοί, 2 βουλευτές της ΝΔ και άλλα πρόσωπα, εκ των οποίων 3 εμφανίζονται ως δημοσιογράφοι, για αδικήματα «κακουργηματικής φύσεως», τα οποία, όπως λέει, αποδεικνύονται από στοιχεία.

Αναφέρεται επίσης στις υποθέσεις Τεμπών, ΟΠΕΚΕΠΕ, Υποκλοπών και Βιολάντα, κάνοντας λόγο για κυβερνητικές ευθύνες και απώλειες ανθρώπινων ζωών, ενώ υποστηρίζει ότι επιχειρήθηκε συκοφαντική εκστρατεία για να σταματήσει η δράση της.

Κλείνοντας, καλεί τον πρωθυπουργό να ενημερωθεί για τη μήνυση, σημειώνοντας ότι «η αναζήτηση ευθυνών καταλήγει στην κορυφή».

Διαβάστε επίσης:

