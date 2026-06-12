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12.06.2026 17:35

Κύκλωμα στις πολεοδομίες: Τουλάχιστον 30 ακόμα άτομα στη δικογραφία – Μίζες χιλιάδων ευρώ για την τακτοποίηση ακινήτων σε Αττική και Μύκονο

12.06.2026 17:35
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Τουλάχιστον 30, ακόμα, άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία για το κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες της Αττικής

Τα μέλη του κυκλώματος έναντι παχυλής αμοιβής έκαναν τακτοποιήσεις. Στην Εκάλη κατάφεραν να εξασφαλίσουν την έκδοση άδειας για αυθαίρετο που είχε δεχθεί πρόστιμο

Στην Κηφισιά, ζητήθηκαν 5.000 ευρώ για την τακτοποίηση τριώροφου κτιρίου με πισίνα. Για ακίνητο Μαρούσι κατάφεραν να εκδόσουν άδεια και να αρχειοθετηθεί καταγγελία έναντι 3.000 ευρώ.

Για ακίνητο στον Κεραμεικό ζητήθηκε το ποσό των 40.000 ευρώ, προκειμένου να αλλοιωθούν φωτογραφίες και να παραπλανηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.

Αρχηγικό στέλεχος να πραγματοποιούσε συναντήσεις σε ξενοδοχείο για τη διευθέτηση αυθαιρεσιών σε πολυώροφο κτίριο

Τα πλοκάμια της οργάνωσης απλώνονταν και εκτός Αττικής. Για την τακτοποίηση αυθαίρετου κτίσματος στη Μύκονο έλαβαν 15.000 ευρώ. Σε καταγεγραμμένες συνομιλίες, γίνεται σχετική αναφορά αλλά και σε καταβολή «μαύρων» χρημάτων.

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