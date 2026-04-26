Παρίσι – Αθήνα και Λονδίνο – Άγκυρα: Περίπλοκες συμμαχίες με έπαθλο τον πρώτο ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο

Η εικόνα είναι καλή. Σχεδόν καθησυχαστική. Η Ελλάδα υποδέχθηκε τον Εμανουέλ Μακρόν, με τις κάμερες να γράφουν τα όσα ειπώθηκαν για «στρατηγική σύμπλευση», για αμοιβαία αμυντική συνδρομή, για οικονομία, για κοινό μέλλον με τη Γαλλία. Όλα δείχνουν ότι η Αθήνα έχει ισχυρούς συμμάχους, ότι ανήκει στον πυρήνα, ότι μετράει… Αλλά τα πράγματα ως συνήθως είναι κάτι περισσότερο απ αυτό που δείχνουν…

Ταυτόχρονα, σχεδόν την ίδια ημέρα -στις 23 Απριλίου 2026- με την άφιξη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία υπέγραψαν μια κοινή δήλωση διευρυμένης συνεργασίας, με την οποία δεσμεύονται για «ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης σε άμυνα, ασφάλεια και περιφερειακή σταθερότητα».

Χωρίς θόρυβο, χωρίς πανηγυρισμούς, χωρίς τις αναμενόμενες εικόνες και τελετές, η βρετανοτουρκική αυτή κίνηση πέρασε σχεδόν αθόρυβα από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης -κι όμως, μέσα σε λίγες γραμμές λέει περισσότερα για το πώς λειτουργεί πραγματικά το σύστημα από ό,τι δεκάδες επίσημες δηλώσεις.

Γιατί εκεί καταγράφεται με απόλυτη καθαρότητα κάτι απλό: οι ισχυροί δεν επιλέγουν τον πιο «σωστό». Επιλέγουν τον πιο χρήσιμο.

Η σκληρή ιεράρχηση

Η κοινή δήλωση Λονδίνου – Άγκυρας δεν αφήνει πολλά περιθώρια για παρερμηνείες. Οι δύο πλευρές μιλούν για «ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης» και χαρακτηρίζουν την Τουρκία «βασικό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ» και «κρίσιμο εταίρο για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων», ενώ ταυτόχρονα κάνουν λόγο για «εμβάθυνση της συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία και στις προηγμένες τεχνολογίες» και «στενότερο συντονισμό σε περιφερειακά ζητήματα ασφάλειας».

Αυτές οι λέξεις δεν είναι τυπικές. Είναι αποτίμηση ισχύος και καταγραφή προτεραιοτήτων. Σημαίνουν ότι η Τουρκία δεν αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα που πρέπει να περιοριστεί, αλλά ως παίκτης που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Ως δύναμη που επηρεάζει εξελίξεις, ανοίγει και κλείνει μέτωπα, δημιουργεί —και ελέγχει— κρίσεις.

Και η Ελλάδα; Στο εν λόγω βρετανοτουρκικό διπλωματικό κείμενο απλώς δεν υπάρχει, ούτε ως αναφορά, ούτε καν ως υπαινιγμός. Και αυτή η σιωπή δεν είναι λάθος. Είναι επιλογή.

Δύο κόσμοι

Εδώ αρχίζει να ξεκαθαρίζει η εικόνα. Η Γαλλία επενδύει στην Ελλάδα ως σταθερό σύμμαχο. Ως χώρα που δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, που θα ακολουθήσει, που θα στηρίξει. Είναι μια σχέση με βάθος, με εξοπλιστικά προγράμματα δισεκατομμυρίων που τρέχουν, και ως εκ τούτου με ανελαστικές δεσμεύσεις.

Το Ηνωμένο Βασίλειο «παίζει» αλλιώς. Δεν ψάχνει τον πιο προβλέψιμο. Ψάχνει αυτόν που ταράζει τα νερά. Και στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτός είναι η Τουρκία.

Γι’ αυτό και στο ίδιο κείμενο η περιοχή περιγράφεται με έναν τρόπο σχεδόν προκλητικά «καθαρό»: οι δύο χώρες μιλούν για συνεργασία και σταθερότητα, «υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο», χωρίς λέξη για εντάσεις, για αμφισβητήσεις, για κρίσεις. Με απλά λόγια: εκεί που η Αθήνα βλέπει πρόβλημα, το Λονδίνο βλέπει την Τουρκία ως αξιόπιστο εταίρο.

Πίσω από τις φωτογραφίες

Αν βάλει κανείς δίπλα-δίπλα τις δύο εικόνες, το συμπέρασμα δεν είναι ευχάριστο για την Ελλάδα, αλλά είναι καθαρό.

• Η Ελλάδα έχει συμμάχους. Αλλά η Τουρκία έχει ρόλο.

• Η Ελλάδα είναι αξιόπιστη. Αλλά η Τουρκία είναι απαραίτητη.

• Η Ελλάδα προσφέρει σταθερότητα. Η Τουρκία επιρροή.

Και στο σύστημα που διαμορφώνεται, η επιρροή μετρά περισσότερο.

Το ερώτημα

Η συνύπαρξη αυτών των δύο διπλωματικών κινήσεων (της ελληνογαλλικής στρατηγικής συμμαχίας και της βαρύνουσας βρετανοτουρκικής συνεργασίας δεν είναι αντίφαση. Είναι ο κανόνας, καθώς οι μεγάλες δυνάμεις δεν διαλέγουν στρατόπεδα. Διαλέγουν εργαλεία.

Το πραγματικό ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν η Ελλάδα βρίσκεται στη «σωστή πλευρά». Το ερώτημα είναι αν έχει τη δυνατότητα να καθορίζει / επηρεάζει όσα συμβαίνουν σε αυτήν. Γιατί στο τέλος, δεν είναι οι διακηρύξεις που ορίζουν τους ρόλους, αλλά η παρουσία εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις. Και εκεί είναι που κρίνεται ποιος συμμετέχει — και ποιος απλώς ακολουθεί.

