«Εάν η εθνική σας κυριαρχία αμφισβητηθεί θα είμαστε εδώ»: Το μήνυμα του Μακρόν μετά την επίσκεψη στην Ελλάδα

Βίντεο με τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της παρουσίας του στην Ελλάδα ανάρτησε στο Χ ο Εμανουέλ Μακρόν, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στη χώρα μας.

«Θα είμαστε εδώ. Και για μένα αυτή είναι η σημασία της φιλίας. Της διάσημης συμμαχίας, Γαλλία-Ελλάδα συμμαχία. Η συμμαχία και η φιλία είναι ένα πολύ απλό πράγμα. Όταν πας για ύπνο δεν αναρωτιέσαι τι θα κάνεις αύριο, το ξέρεις. Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς», έγραψε ο γάλλος πρόεδρος.

Στο βίντεο περιλαμβάνεται η κοινή βόλτα και η συζήτηση που είχε με τον έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς, η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, η επίσκεψη στη φρεγάτα «Κίμων», η υπογραφή των εννέα διμερών συμφωνιών, αλλά και κάποιες πιο χαλαρές στιγμές δίπλα στη σύζυγό του.

Ο γάλλος πρόεδρος έγραψε «το ξέρεις» (you know it) στην ανάρτησή του, αναφερόμενος στην ατάκα του: «όταν πας για ύπνο δεν αναρωτιέσαι τι θα κάνεις αύριο, το ξέρεις».

