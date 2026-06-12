Χίος: Mαχαίρωσε θανάσιμα σε καβγά 31χρονο συγγενή του

Σε τραγωδία εξελίχθηκε ο καβγάς ανάμεσα σε δύο άνδρες σε περιοχή της Χίου, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας 31χρονος από μαχαιριές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/6) καθώς δύο άνδρες, οι οποίοι έχουν συγγενική σχέση, για άγνωστο λόγο άρχισαν να μαλώνουν. Η κατάσταση ξέφυγε όταν ένας 51χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να τραυμάτισε σοβαρά τον 31χρονο.

Ο 31χρονος κατά τη διάρκεια του επεισοδίου τραυματίστηκε στην κοιλιά, ενώ φέρεται να προηγήθηκε και σωματική βία.

Ο 31χρονος διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Χίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, υπέκυψε στα τραύματά του λίγο πριν από το μεσημέρι της Πέμπτης.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα μαχαίρι μήκους 16,5 εκατοστών, το οποίο εξετάζεται ως το πιθανό όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση και περιλαμβάνεται στα κατασχεθέντα στοιχεία της δικογραφίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ σε βάρος του 51χρονου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα μετά από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Χίου, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του αιματηρού περιστατικού.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 51χρονου αναμένεται να υποβληθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

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