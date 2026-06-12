search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.06.2026 14:48
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.06.2026 13:58

Χίος: Mαχαίρωσε θανάσιμα σε καβγά 31χρονο συγγενή του

12.06.2026 13:58
maxairi 66- new

Σε τραγωδία εξελίχθηκε ο καβγάς ανάμεσα σε δύο άνδρες σε περιοχή της Χίου, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας 31χρονος από μαχαιριές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/6) καθώς δύο άνδρες, οι οποίοι έχουν συγγενική σχέση, για άγνωστο λόγο άρχισαν να μαλώνουν. Η κατάσταση ξέφυγε όταν ένας 51χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να τραυμάτισε σοβαρά τον 31χρονο.

Ο 31χρονος κατά τη διάρκεια του επεισοδίου τραυματίστηκε στην κοιλιά, ενώ φέρεται να προηγήθηκε και σωματική βία.

Ο 31χρονος διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Χίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, υπέκυψε στα τραύματά του λίγο πριν από το μεσημέρι της Πέμπτης.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα μαχαίρι μήκους 16,5 εκατοστών, το οποίο εξετάζεται ως το πιθανό όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση και περιλαμβάνεται στα κατασχεθέντα στοιχεία της δικογραφίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ σε βάρος του 51χρονου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα μετά από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Χίου, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του αιματηρού περιστατικού.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 51χρονου αναμένεται να υποβληθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Διαβάστε επίσης:

Κτηνωδία στην Κοζάνη: Νεκρό αρκουδάκι με τρεις σφαίρες στο κεφάλι

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός

Έκτακτο δελτίο καιρού: Χαλάζι, σφοδρές καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι – Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
theatro_alsos_anthismeni_amigdalia
ΘΕΑΤΡΟ

Εκρηκτική πρεμιέρα για την παράσταση «Ανα – τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» του Θοδωρή Αθερίδη στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

tsipras_OT_new_1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Ποια είναι τα 5 μέτρα άμεσης προτεραιότητας που προτείνει η ΕΛΑΣ (Video)

katharismos_oikopedou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Τουρνάς ανακοίνωσε παράταση στον καθαρισμό οικοπέδων ως τις 22 Ιουνίου

XARIS_DOUKAS_2204
ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοβουλία Δούκα για τα Προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας – «Δεν γίνεται να μην υπάρξει εξαντλητικός διάλογος»

zografou opke 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά σε νυχτερινά κέντρα – Ανάμεσά τους πρώην ποδοσφαιριστής και αστυνομικός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftokinito_ladia_1006_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζονται τα λάδια στο κιβώτιο ταχυτήτων;

argyros-nika-eksot
LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα και Κωνσταντίνος Αργυρός επέστρεψαν σπίτι με τη νεογέννητη κόρη τους (Photos)

eurovision voulgaria dara
MEDIA

Eurovision '27: Χάος στην Ευρώπη για νέο μποϋκοτάζ - Η Ολλανδία αναμένει έκθεση της EBU για τη διαβλητή ψηφοφορία και το... Ισραήλ

mitsotakis samaras- giannakopoulou – velopoylos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Έτοιμο το εκλογικό αφήγημα Μητσοτάκη, τα άγχη του ΠΑΣΟΚ, η Νάντια και οι αβρότητες Σαμαρά σε Ανδρουλάκη, η μάχη Καρυστιανού – Βελόπουλου στη Θεσσαλονίκη

whale graveyard
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες βρήκαν πού πηγαίνουν οι φάλαινες για να πεθάνουν εδώ και εκατομύρια χρόνια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.06.2026 14:47
theatro_alsos_anthismeni_amigdalia
ΘΕΑΤΡΟ

Εκρηκτική πρεμιέρα για την παράσταση «Ανα – τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» του Θοδωρή Αθερίδη στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

tsipras_OT_new_1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Ποια είναι τα 5 μέτρα άμεσης προτεραιότητας που προτείνει η ΕΛΑΣ (Video)

katharismos_oikopedou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Τουρνάς ανακοίνωσε παράταση στον καθαρισμό οικοπέδων ως τις 22 Ιουνίου

1 / 3