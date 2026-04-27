«Πολιτικές τοποθετήσεις» βλέπει ο Βορίδης στα όσα είπε η Κοβέσι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίο της

Οι επιθέσεις στελεχών της ΝΔ κατά της Λάουρα Κοβέσι συνεχίζονται από τα κορυφαία «γαλάζια» στελέχη.

Ο Μάκης Βορίδης είδε «πολιτικές τοποθετήσεις» στα όσα είπε η Κοβέσι κατά την παρουσία της στην Ελλάδα.

Ο βουλευτής της ΝΔ σχολίασε στον ΣΚΑΪ ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας «αρχίζει και κάνει πολιτικές τοποθετήσεις», με αφορμή τα όσα η ίδια ανέφερε από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών την περασμένη εβδομάδα.

«Αντιλαμβάνεται τον ρόλο της ως πολιτικό καταλύτη και όχι ως έναν Εισαγγελέα. Υπό το πρόσχημα και με αφορμή την αντιμετώπιση της διαφθοράς, γίνονται πολιτικές τοποθετήσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «νομική συζήτηση δεν άκουσα, παρά μόνο πολιτικές τοποθετήσεις. Θέλω νομικά λοιπόν ένας να μου εξηγήσει πώς η διαβίβαση ενός αιτήματος πολίτη είναι αξιόποινη πράξη», πρόσθεσε.

«Θεωρώ απολύτως απαράδεκτο να μου λέει κάποιος ότι έχω ηθική αυτουργία, δηλαδή με πειθώ και φορτικότητα κατέπεισα κάποιο Όργανο της Διοίκησης να κάνει παράνομη πράξη επειδή του διαβίβασα κάποιο αίτημα ενός πολίτη» σχολίασε ακόμη ο Βορίδης.

