search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 12:06
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Επιμένει ο Γεωργιάδης: Υπάρχει θέμα με την ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων εντεταλμένων Εισαγγελέων

Βασιλική Θάνου, Προκόπη Παυλόπουλο και Ευάγγελο Βενιζέλο επικαλέστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης για να αποδείξει ότι συνεχίζει να υπάρχει θέμα με την ανανέωση της θητείας των τριών Ευρωπαίων εντεταλμένων Εισαγγελέων στην Ελλάδα.

Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, περιέγραψε με λεπτομέρειες τον τρόπο με τον οποίο ο σχετικός Κανονισμός προβλέπει την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Εισαγγελέων, ο υπουργός Υγείας μιλώντας στον ΑΝΤ1, επέμεινε στη θέση του ότι τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Άρειος Πάγος.

«Δεν στοχοποιώ καμία δικαιοσύνη, είπα ότι υπάρχει θέμα με τον ανανέωση της θητείας των εισαγγελέων, πέσαν όλοι να με φάνε και απεδείχθει από τις δηλώσεις Θάνου, Βενιζέλου και Παυλόπουλου ότι δεν έχει ανανεωθεί η θητεία τους» είπε χαρακτηριστικά ο Ά. Γεωργιάδης.

Παράλληλα, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η κυβέρνηση επιδιώκει πολιτική σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας ότι «την πολιτική σύγκρουση την προκάλεσε η αποστολή στη Βουλή αστείων δικογραφιών». Μάλιστα, δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει «ούτε μία καταδίκη στο δικαστήριο» των βουλευτών των οποίων ήρθει η ασυλία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Διαβάστε επίσης

Ο Σκέρτσος… πέρα βρέχει: Ανάρτηση με ανοιξιατικές φωτογραφίες και… Μπίλι Χόλιντεϊ

«Καμπανάκι» Σχοινά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Είναι σαν να διαμαρτύρεσαι για τον καιρό»

Αλέξης Τσίπρας: Έτσι είναι το νέο site του Ινστιτούτου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Στον ανακριτή δύο διευθυντικά στελέχη, ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν

ΕΛΛΑΔΑ

Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας η Ειρήνη Μουρτζούκου – Απολογείται για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη (video)

LIFESTYLE

Πώς είναι και τι κάνει σήμερα ο «Μήτσος» από το «Ευτυχισμένοι Μαζί» – Ο λόγος που εξαφανίστηκε μετά το τέλος της σειράς (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Οργισμένος ο πατέρας της Μυρτώς με τους δικηγόρους των κατηγορούμενων – «Ψεύτες και ελεεινοί»

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Τα καλύτερα κανάλια στο YouTube για… γάτες (και η εξήγηση της επιστήμης γιατί τους αρέσουν)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

Ζέστη μέχρι την Πέμπτη, βροχές και κρύο την Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση της εβδομάδας

ΚΑΛΧΑΣ

Η χημεία Μητσοτάκη – Μακρόν, οι υποκλοπές «ξανάρχονται», το λάθος του Σκέρτσου, ο… πύραυλος του Τσίπρα, ο Παπασταύρου θέλει Επικρατείας, ντροπή με Τσιτσιπά  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα ελληνικό τάνκερ ανοίγει νέα διαδρομή παρακάμπτοντας το Ορμούζ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3