Επιμένει ο Γεωργιάδης: Υπάρχει θέμα με την ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων εντεταλμένων Εισαγγελέων

Βασιλική Θάνου, Προκόπη Παυλόπουλο και Ευάγγελο Βενιζέλο επικαλέστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης για να αποδείξει ότι συνεχίζει να υπάρχει θέμα με την ανανέωση της θητείας των τριών Ευρωπαίων εντεταλμένων Εισαγγελέων στην Ελλάδα.

Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, περιέγραψε με λεπτομέρειες τον τρόπο με τον οποίο ο σχετικός Κανονισμός προβλέπει την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Εισαγγελέων, ο υπουργός Υγείας μιλώντας στον ΑΝΤ1, επέμεινε στη θέση του ότι τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Άρειος Πάγος.

«Δεν στοχοποιώ καμία δικαιοσύνη, είπα ότι υπάρχει θέμα με τον ανανέωση της θητείας των εισαγγελέων, πέσαν όλοι να με φάνε και απεδείχθει από τις δηλώσεις Θάνου, Βενιζέλου και Παυλόπουλου ότι δεν έχει ανανεωθεί η θητεία τους» είπε χαρακτηριστικά ο Ά. Γεωργιάδης.

Παράλληλα, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η κυβέρνηση επιδιώκει πολιτική σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας ότι «την πολιτική σύγκρουση την προκάλεσε η αποστολή στη Βουλή αστείων δικογραφιών». Μάλιστα, δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει «ούτε μία καταδίκη στο δικαστήριο» των βουλευτών των οποίων ήρθει η ασυλία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

