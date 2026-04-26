Αλέξης Τσίπρας: Έτσι είναι το νέο site του Ινστιτούτου

Τα… αποκαλυπτήρια της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα έγιναν σήμερα (26/4), με το νέο site να… προλογεί τους στόχους και το όραμα του πρώην πρωθυπουργού λίγο πριν ανακοινώσει το νέο του κόμμα.

Στην αρχική σελίδα μπορεί να δει κανείς να κυριαρχεί το κείμενο προτάσεων δημόσιας πολιτικής με τίτλο «Εθνικό Πλαίσιο για τα Data Centers», ενώ ακριβώς από κάτω καταγράφει με λίγα λόγια τους τρεις στόχους και οράματα που έχει το ινστιτούτο.

Αναλυτικά, αναφέρει:

«Στοχοι & Οραμα: Εργαζομαστε για την δημιουργια ενος περιβαλλοντος οπου καθε ατομο θα αισθανεται ετοιμο να συμβαλλει στην κοινωνικη αλλαγη, προσφεροντας εργαλεια και πορους για να ξεκινησουμε.

Ειρήνη: Στόχος μας είναι η χάραξη και υποστήριξη – σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο – μιας ενεργητικής πολιτικής διπλωματικών πρωτοβουλιών για την εξασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή, την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και την ειρηνική επίλυση διαφορών στη βάση του διεθνούς δικαίου

Δικαιοσύνη: Υποστηρίζουμε και χαράζουμε πολιτικές, που θα ενισχύσουν τις ευρωπαϊκές και εθνικές δικλείδες ασφαλείας για την κρατική και κυβερνητική λογοδοσία, την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών, την εξάλειψη διακρίσεων και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαιοσύνη.

Βιώσιμη ανάπτυξη: Συμβάλουμε στο διάλογο για την βιώσιμη ανάπτυξη σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, υποστηρίζοντας την διατηρήσιμη ανάπτυξη, τη μείωση των ανισοτήτων και την κοινωνική συνοχή. Προστατεύουμε την μακροοικονομική σταθερότητα και ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της οικονομίας».

Καλή αρχή να πούμε, αλλά καλό θα ήταν να… ξαναδούν λίγο και την ορθογραφία στα κείμενα που ανέβασαν.

