ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 20:36
Αλέξης Τσίπρας: Έτσι είναι το νέο site του Ινστιτούτου

Τα… αποκαλυπτήρια της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα έγιναν σήμερα (26/4), με το νέο site να… προλογεί τους στόχους και το όραμα του πρώην πρωθυπουργού λίγο πριν ανακοινώσει το νέο του κόμμα.

Στην αρχική σελίδα μπορεί να δει κανείς να κυριαρχεί το κείμενο προτάσεων δημόσιας πολιτικής με τίτλο «Εθνικό Πλαίσιο για τα Data Centers», ενώ ακριβώς από κάτω καταγράφει με λίγα λόγια τους τρεις στόχους και οράματα που έχει το ινστιτούτο.

Αναλυτικά, αναφέρει:

«Στοχοι & Οραμα: Εργαζομαστε για την δημιουργια ενος περιβαλλοντος οπου καθε ατομο θα αισθανεται ετοιμο να συμβαλλει στην κοινωνικη αλλαγη, προσφεροντας εργαλεια και πορους για να ξεκινησουμε.

Ειρήνη: Στόχος μας είναι η χάραξη και υποστήριξη – σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο – μιας ενεργητικής πολιτικής διπλωματικών πρωτοβουλιών για την εξασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή, την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και την ειρηνική επίλυση διαφορών στη βάση του διεθνούς δικαίου

Δικαιοσύνη: Υποστηρίζουμε και χαράζουμε πολιτικές, που θα ενισχύσουν τις ευρωπαϊκές και εθνικές δικλείδες ασφαλείας για την κρατική και κυβερνητική λογοδοσία, την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών, την εξάλειψη διακρίσεων και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαιοσύνη.

Βιώσιμη ανάπτυξη: Συμβάλουμε στο διάλογο για την βιώσιμη ανάπτυξη σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, υποστηρίζοντας την διατηρήσιμη ανάπτυξη, τη μείωση των ανισοτήτων και την κοινωνική συνοχή. Προστατεύουμε την μακροοικονομική σταθερότητα και ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της οικονομίας».

Καλή αρχή να πούμε, αλλά καλό θα ήταν να… ξαναδούν λίγο και την ορθογραφία στα κείμενα που ανέβασαν.

Διαβάστε επίσης:

Ο… «τριχασμός» του Ανδρουλάκη με τα ποδοσφαιρικά 

Τσίπρας: Κλείνει ο κύκλος της «Ιθάκης» – Στο Ηράκλειο την Τετάρτη η επόμενη παρουσίαση

Άλλο κυριαρχία, άλλο κυριαρχικά δικαιώματα – για να δούμε μέχρι πού φτάνει το «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία»

Κολομβία: 19 νεκροί και δεκάδες τραυματίες έπειτα από βομβιστική επίθεση σε αυτοκινητόδρομο (Video)

Γάλλος τουρίστας εντοπίστηκε νεκρός στην Ικαρία – Έπεσε σε δύσβατο σημείο

Πυροβολισμοί στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου – Τραμπ: «Ο ύποπτος είχε γράψει ένα πολύ αντιχριστιανικό μανιφέστο»

Κύπελλο Αγγλίας: Στον τελικό η Τσέλσι, «λύγισε» με 1-0 την Λιντς

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

Απόψε η μεγάλη αντιπολεμική συναυλία στα Προπύλαια - Οι καλλιτέχνες που υψώνουν φωνή για την ειρήνη

Τρόμος στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Το χρονικό της ένοπλης επίθεσης και η απομάκρυνση Τραμπ από πράκτορες (Video/Photos)

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

Τι είπε η Μελάνια στον Τραμπ δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς (Video)

