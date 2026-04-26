Ο… «τριχασμός» του Ανδρουλάκη με τα ποδοσφαιρικά 

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έσπευσε το βράδυ του Σαββάτου μετά την τεράστια επιτυχία του ΟΦΗ, με την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας, να δώσει συγχαρητήρια στην κρητική ομάδα.
Απολύτως λογικό, καθότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατάγεται από το Ηράκλειο. Ελάτε όμως που ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και βουλευτής Θεσσαλονίκης, άρα είδε την ομάδα της πόλης στην οποία εκλέγεται να χάνει το κύπελλο!
Και επίσης να θυμίσουμε ότι ο Ανδρουλάκης είναι οπαδός του Παναθηναϊκού. Ο οποίος Παναθηναϊκός ήταν μάλλον κι αυτός χαμένος από την εξέλιξη στο κύπελλο, καθώς έτσι υποβιβάζεται στην ταλαιπωρία του Κόνφερενς league.
Τέτοια τριχοτόμηση προσωπικότητας ούτε ο Χίτσκοκ ή έστω ο Ίρβινγκ Γιάλομ…
Διαβάστε επίσης:
Τσίπρας: Κλείνει ο κύκλος της «Ιθάκης» – Στο Ηράκλειο την Τετάρτη η επόμενη παρουσίαση
Άλλο κυριαρχία, άλλο κυριαρχικά δικαιώματα – για να δούμε μέχρι πού φτάνει το «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία»
Το καθυστερημένο χειροκρότημα στον Τασούλα και η κίνηση του Μακρόν
