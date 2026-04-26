search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 15:46
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

26.04.2026 14:29

Τσίπρας: Κλείνει ο κύκλος της «Ιθάκης» – Στο Ηράκλειο την Τετάρτη η επόμενη παρουσίαση

26.04.2026 14:29
Στο Ηράκλειο πραγματοποιείται η επόμενη παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα, την Τετάρτη 29 Απριλίου (19:00), εν μέσω έντονης κινητικότητας γύρω από το νέο κόμμα και αναμονής για το χρόνο των επίσημων ανακοινώσεων.

Πιθανότατα είναι και η τελευταία εκδήλωση, και αυτός ο κύκλος, μέσα από τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας έκανε πράξη την επιστροφή του στην κοινωνία, φαίνεται να ολοκληρώνεται.

Η εκδήλωση της Τετάρτης στην οποία καλούν οι εκδόσεις Gutenberg πραγματοποιείται στο Κινηματοθέατρο ΑΣΤΟΡΙΑ  (πλατεία Ελευθερίας & Ιδομενέως Ηράκλειο -Κρήτη)

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

·       Βαγγέλης Ζάχαρης, Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ – Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

·       Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής -Πανεπιστήμιο Κρήτης

·       Μίλτος Λογιάδης, Μαέστρος – Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

·       Στέλλα Μανουσογιωργάκη, Aντιπρόεδρος ΟΛΜΕ.

Θα ακολουθήσει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Την παρουσίαση συντονίζει η δημοσιογράφος Ανδριανή Αγγελιδάκη.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΣΜΟΣ

LIFESTYLE

ΚΟΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 15:44
triantafyllos-new
LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος κατά Κατσούλη και Ρουμελιώτη: «Είστε πουθενάδες» (Video)

TINOS_LIMANI
ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Τραυματισμός βρέφους σε πλοίο – Έπεσε από το καρότσι ενώ μεταφερόταν (Video)

caroline-leavitt
ΚΟΣΜΟΣ

Η ανατριχιαστική «προφητεία» που έκανε για… πλάκα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου: «Θα πέσουν πυροβολισμοί» (Video)

1 / 3