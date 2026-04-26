Τσίπρας: Κλείνει ο κύκλος της «Ιθάκης» – Στο Ηράκλειο την Τετάρτη η επόμενη παρουσίαση

Στο Ηράκλειο πραγματοποιείται η επόμενη παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα, την Τετάρτη 29 Απριλίου (19:00), εν μέσω έντονης κινητικότητας γύρω από το νέο κόμμα και αναμονής για το χρόνο των επίσημων ανακοινώσεων.
Πιθανότατα είναι και η τελευταία εκδήλωση, και αυτός ο κύκλος, μέσα από τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας έκανε πράξη την επιστροφή του στην κοινωνία, φαίνεται να ολοκληρώνεται.
Η εκδήλωση της Τετάρτης στην οποία καλούν οι εκδόσεις Gutenberg πραγματοποιείται στο Κινηματοθέατρο ΑΣΤΟΡΙΑ (πλατεία Ελευθερίας & Ιδομενέως Ηράκλειο -Κρήτη)
Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:
· Βαγγέλης Ζάχαρης, Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ – Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
· Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής -Πανεπιστήμιο Κρήτης
· Μίλτος Λογιάδης, Μαέστρος – Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
· Στέλλα Μανουσογιωργάκη, Aντιπρόεδρος ΟΛΜΕ.
Θα ακολουθήσει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
Την παρουσίαση συντονίζει η δημοσιογράφος Ανδριανή Αγγελιδάκη.
Διαβάστε επίσης:
Άλλο κυριαρχία, άλλο κυριαρχικά δικαιώματα – για να δούμε μέχρι πού φτάνει το «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία»
Το καθυστερημένο χειροκρότημα στον Τασούλα και η κίνηση του Μακρόν
Η περηφάνεια του Ανδρουλάκη για τον ΟΦΗ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
