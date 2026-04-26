Τσίπρας: Κλείνει ο κύκλος της «Ιθάκης» – Στο Ηράκλειο την Τετάρτη η επόμενη παρουσίαση

Στο Ηράκλειο πραγματοποιείται η επόμενη παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα, την Τετάρτη 29 Απριλίου (19:00), εν μέσω έντονης κινητικότητας γύρω από το νέο κόμμα και αναμονής για το χρόνο των επίσημων ανακοινώσεων.

Πιθανότατα είναι και η τελευταία εκδήλωση, και αυτός ο κύκλος, μέσα από τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας έκανε πράξη την επιστροφή του στην κοινωνία, φαίνεται να ολοκληρώνεται.

Η εκδήλωση της Τετάρτης στην οποία καλούν οι εκδόσεις Gutenberg πραγματοποιείται στο Κινηματοθέατρο ΑΣΤΟΡΙΑ (πλατεία Ελευθερίας & Ιδομενέως Ηράκλειο -Κρήτη)

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

· Βαγγέλης Ζάχαρης, Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ – Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

· Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής -Πανεπιστήμιο Κρήτης

· Μίλτος Λογιάδης, Μαέστρος – Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

· Στέλλα Μανουσογιωργάκη, Aντιπρόεδρος ΟΛΜΕ.

Θα ακολουθήσει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Την παρουσίαση συντονίζει η δημοσιογράφος Ανδριανή Αγγελιδάκη.

