Η περηφάνεια του Ανδρουλάκη για τον ΟΦΗ

Τα συγχαρητήρια στα «κοπέλια» του ΟΦΗ που λύγισαν τον ΠΑΟΚ και έγραψαν ιστορία στο Θεσσαλικό είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Απόψε η Κρήτη μας γιορτάζει! Μας κάνατε πολύ περήφανους! Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ, που μετά από 39 χρόνια κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Αν βγήκε να πανηγυρίσει μαζί με άλλους Κρητικούς τη νίκη; Θα σας γελάσουμε και δεν το θέλουμε.

Διαβάστε επίσης:

Άδωνις Γεωργιάδης στο τετράγωνο: Έδωσε το …παρών σε δύο μέρη ταυτόχρονα

Ο Μακρόν, ο… Αλκίνοος Ιωαννίδης και ο Τζίμης Πανούσης

Η επίσκεψη της Μπριζίτ Μακρόν στη Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη



