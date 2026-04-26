Άδωνις Γεωργιάδης στο τετράγωνο: Έδωσε το …παρών σε δύο μέρη ταυτόχρονα

Ενώ βρισκόταν στους Δελφούς, έδωσε το «παρών» και στο συνέδριο του ΕΚΑΒ στην Αθήνα.
Ο υπουργός υγείας αποκάλυψε πώς βρέθηκε σε δύο μέρη ταυτόχρονα με ανάρτησή του στο Χ.
«Χθες ενώ βρισκόμουν στους Δελφούς για το Οικονομικό Forum είχα ταυτόχρονα προσκληθεί από το ΕΚΑΒ για να χαιρετίσω το Συνέδριο της επείγουσας ιατρικής. Και τι έκανα; Βγήκα στο συνέδριο του ΕΚΑΒ μέσω ολογράμματος… το μέλλον είναι ήδη εδώ», έγραψε o Άδωνις Γεωργιάδης.
Διαβάστε επίσης:
Ο Μακρόν, ο… Αλκίνοος Ιωαννίδης και ο Τζίμης Πανούσης
Η επίσκεψη της Μπριζίτ Μακρόν στη Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
