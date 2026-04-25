ΣΑΒΒΑΤΟ 25.04.2026 19:25
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.04.2026 19:00

Η επίσκεψη της Μπριζίτ Μακρόν στη Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη

25.04.2026 19:00
Τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη στο σπίτι της, στον περιφερειακό του Λυκαβηττού, επισκέφτηκε η Μπριζίτ Μακρόν την ώρα που οι Εμμανουέλ Μακρόν και Κυριάκος Μητσοτάκης υπέγραφαν τη διμερή εταιρική σχέση στο μέγαρο Μαξίμου.

«Αν δεν ήσουν εδώ θα ερχόμουν στο νοσοκομείο», είπε η Μπριζίτ Μακρόν στη σύζυγο του έλληνα πρωθυπουργού που επέστρεψε στο σπίτι της μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Η κυρία Μακρόν παρέμεινε στο σπίτι της οικογένειας του Κυριάκου Μητσοτάκη για 1 ώρα και 20 λεπτά περίπου, όπου γευμάτισε με τη σύζυγο του έλληνα πρωθυπουργού.

Η πρώτη κυρία της Γαλλίας ευχήθηκε στην περαστικά Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη και αναχώρησε για να μεταβεί στο Ίδρυμα Νιάρχος.

