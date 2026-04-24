«Καρφιά» Σακελλαρίδη για Τσίπρα: Το να πείσουμε τους πλούσιους για φιλανθρωπία δεν είναι αριστερή πρόταση

Δηκτικά σχολίασε την συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Φόρουμ των Δελφών ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Σκάι, όταν ρωτήθηκε πού διαφοροποιείται η πολιτική πρόταση της Νέας Αριστεράς από όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν παρέλειψε να πετάξει την «μπηχτή» του: «Δεν θα σας πω να φτιάξουμε ταμεία που να βασίζονται στη φιλανθρωπία των πλουσίων, επειδή κάποιος θα τους πείσει να το κάνουν, όπως είπε ο κ. Τσίπρας. Αυτό δεν αποτελεί αριστερή πρόταση».

«Η Νέα Αριστερά μιλά για τη φορολόγηση των πλουσίων, για μια πραγματική φορολογική μεταρρύθμιση στη βάση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Τα υπερπλεονάσματα του κ. Μητσοτάκη προκύπτουν από το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει μετατρέψει την ακρίβεια σε δημοσιονομική ευκαιρία, γεμίζοντας τα δημόσια ταμεία μέσω της έμμεσης φορολογίας. Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι να μειωθεί ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, που είναι κοινωνικά άδικοι, καθώς επιβαρύνουν δυσανάλογα τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο κ. Σακελλαρίδης τόνισε «αυτές είναι συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις της Νέας Αριστεράς, που αντιμετωπίζουν το ζήτημα της φορολογικής δικαιοσύνης όχι με “ταξικό μένος”, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, αλλά με ορθολογισμό και στη βάση της κοινωνικής δικαιοσύνης».

Απέναντι οι πρώην σύντροφοι…

