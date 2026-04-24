ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 15:23
Βρέθηκε βουλευτής της ΝΔ που στηρίζει Σκέρτσο για τις «πελατειακές σχέσεις» πολιτών και πολιτικών – Είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης…

Ο Ακης Σκέρτσος έχει δεχτεί… κατά ριπάς κριτική από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τις δηλώσεις του, για τις «πελατειακές σχέσεις» πολιτών με βουλευτές.

Γιάννης Οικονόμου, Μάκης Βορίδης, Στέλιος Πέτσας και Γιάννης Μπούγας ήταν οι πρώτοι που τοποθετήθηκαν και δημόσια, ενώ σε ιδιωτικό επίπεδο η πλειοψηφία έχει εξοργιστεί με τη δήλωσή του.

Και λέμε πλειοψηφία γιατί βρέθηκε βουλευτής ο οποίος υπερασπίστηκε τον Σκέρτσο για τις δηλώσεις του. Κι αυτός είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης… Ο πρόσφατα παραιτηθείς από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης λόγω… πτυχίου, ανέφερε πως ο υπουργός Επικρατείας «συμβάλλει ουσιαστικά στον δημόσιο λόγο και την προσπάθεια της κυβέρνησης με μετρήσιμο έργο».

«Η ΝΔ είναι η μεγάλη φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη που χωρά όλες τις απόψεις και φυσικά το διάλογο.

Ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, συμβάλλει ουσιαστικά στον δημόσιο λόγο και τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Κυβέρνησης με μετρήσιμο έργο.

Οι βουλευτές της παράταξης δίνουμε καθημερινά τη μάχη δίπλα στους πολίτες.

Προχωράμε όλοι μαζί, με αμοιβαίο σεβασμό και κοινό στόχο το καλό της πατρίδας μας».

