Έπος από Τσουκαλά: Μόνο Δράκουλα δεν είπε την Κοβέσι η κυβέρνηση

Τη ρουμανική καταγωγή της Ευρωπαίας Εισαγγελεώς, Λάουρα Κοβέσι, αξιοποίησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, προκειμένου να στηλιτεύσει τη στάση της κυβέρνησης έναντι της δικαστικού, αλλά και του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά ο Κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «η κυβέρνηση το μόνο που δεν μας έχει πει είναι ότι είναι ο Δράκουλας των Καρπαθίων και πίνει αίμα! Αυτό όλο δείχνει ότι η επιλογή που έχει κάνει η κυβέρνηση να εμφανίζεται ως Ιανός από την μια ο πρωθυπουργός να λέει “στηρίζω την ευρωπαϊκή εισαγγελία” κι από την άλλη ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, κορυφαίος υπουργός που δίνει τον τόνο, να έρχεται και να επιτίθεται με αυτόν τον αδιανόητο τρόπο».

Και συνέχισε λέγοντας ότι «ο κ. Γεωργιάδης δεν ξέρω αν έχει καταλάβει ότι είναι υπουργός σε ευρωπαϊκή χώρα και δεν είναι σε αποικία διαφορετικά αυτά τα οποία λέει είναι αδιανόητα. Χθες η κα Κοβέσι αναφέρθηκε στον κανονισμό στο άρθρο 17 παρ. 1 το οποίο είναι ξεκάθαρο στο ότι για την ανανέωση της θητείας αρμόδιο είναι το συλλογικό όργανο που είναι το κολέγιο των ευρωπαίων εισαγγελέων και ότι η αρχική εισήγηση αφορά μόνο τον αρχικό διορισμό από το κράτος μέλος όπου κι εκεί έχει τη δυνατότητα το κολέγιο να μην την δεχτεί. Άρα το κολέγιο είναι το όργανο το οποίο είναι το αποφασιστικό».

Έπος!

Διαβάστε επίσης

