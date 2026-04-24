search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 12:32
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Έπος από Τσουκαλά: Μόνο Δράκουλα δεν είπε την Κοβέσι η κυβέρνηση

Τη ρουμανική καταγωγή της Ευρωπαίας Εισαγγελεώς, Λάουρα Κοβέσι, αξιοποίησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, προκειμένου να στηλιτεύσει τη στάση της κυβέρνησης έναντι της δικαστικού, αλλά και του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά ο Κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «η κυβέρνηση το μόνο που δεν μας έχει πει είναι ότι είναι ο Δράκουλας των Καρπαθίων και πίνει αίμα! Αυτό όλο δείχνει ότι η επιλογή που έχει κάνει η κυβέρνηση να εμφανίζεται ως Ιανός από την μια ο πρωθυπουργός να λέει “στηρίζω την ευρωπαϊκή εισαγγελία” κι από την άλλη ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, κορυφαίος υπουργός που δίνει τον τόνο, να έρχεται και να επιτίθεται με αυτόν τον αδιανόητο τρόπο».

Και συνέχισε λέγοντας ότι «ο κ. Γεωργιάδης δεν ξέρω αν έχει καταλάβει ότι είναι υπουργός σε ευρωπαϊκή χώρα και δεν είναι σε αποικία διαφορετικά αυτά τα οποία λέει είναι αδιανόητα. Χθες η κα Κοβέσι αναφέρθηκε στον κανονισμό στο άρθρο 17 παρ. 1 το οποίο είναι ξεκάθαρο στο ότι για την ανανέωση της θητείας αρμόδιο είναι το συλλογικό όργανο που είναι το κολέγιο των ευρωπαίων εισαγγελέων και ότι η αρχική εισήγηση αφορά μόνο τον αρχικό διορισμό από το κράτος μέλος όπου κι εκεί έχει τη δυνατότητα το κολέγιο να μην την δεχτεί. Άρα το κολέγιο είναι το όργανο το οποίο είναι το αποφασιστικό».

Έπος!

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ADVERTORIAL

ΕΛΛΑΔΑ

ADVERTORIAL

MEDIA

ADVERTORIAL

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΚΑΛΧΑΣ

LIFESTYLE

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

1 / 3