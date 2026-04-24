Υπουργείο Καινοτομίας και… «ψαλίδι» στα υπουργεία;

Στους Δελφούς, εκεί όπου κάθε χρόνο πέφτουν ιδέες που άλλοτε μένουν στα χαρτιά και άλλοτε βρίσκουν δρόμο προς την πράξη, ένα πάνελ για τις υποδομές και την επόμενη μέρα της οικονομίας είχε και… πολιτικό «ζουμί». Στο τραπέζι έπεσε η πρόταση για τη δημιουργία ενός Υπουργείου Καινοτομίας – ιδέα που, σύμφωνα με τους παριστάμενους, αντιμετωπίστηκε με εμφανή ενθουσιασμό τόσο από το κοινό όσο και από τους συμμετέχοντες στο πάνελ.

Κάπου εκεί, όμως, ήρθε η παρέμβαση του Σπύρου Θεοδωρόπουλου, προέδρου του ΣΕΒ, ο οποίος φημίζεται ότι δεν… στρογγυλεύει τις κουβέντες του. «Ναι, να το κάνουμε», είπε επί της αρχής, βάζοντας όμως αμέσως έναν αστερίσκο που άλλαξε τον τόνο της συζήτησης.

Κατά τον ίδιο, αν είναι να δημιουργηθεί ένα νέο υπουργείο, θα πρέπει ταυτόχρονα να καταργηθούν και ορισμένα από τα υφιστάμενα. Και για να γίνει ακόμη πιο σαφής, επικαλέστηκε –με δόση ειρωνείας αλλά και ρεαλισμού– τον κανόνα που είχε εφαρμοστεί στα χρόνια των μνημονίων για το Δημόσιο: Μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις.

Η αποστροφή αυτή προκάλεσε χαμόγελα, αλλά και νεύματα κατανόησης από αρκετούς στην αίθουσα. Διότι μπορεί η καινοτομία να αποτελεί ζητούμενο, όμως η «διόγκωση» του κρατικού σχήματος παραμένει ένα διαχρονικό αγκάθι.

Και κάπως έτσι, από μια φαινομενικά τεχνοκρατική συζήτηση, το πάνελ στους Δελφούς έδωσε μια μικρή γεύση από το πώς η επιχειρηματική κοινότητα αντιλαμβάνεται –χωρίς περιστροφές– τη σχέση μεταρρυθμίσεων και κράτους.

