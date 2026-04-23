Πουλάει τρέλα ο Λαζαρίδης: Μιλάει για σκευωρία πολιτικών του αντιπάλων, καρφώνει έμμεσα και εχθρούς εντός ΝΔ (video)

Αμετανόητος εμφανίστηκε για ακόμη μια φορά ο Μακάριος Λαζαρίδης, στην πρώτη του δήλωση μετά την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο βουλευτής Καβάλας της ΝΔ ισχυρίστηκε ότι υπήρξε στόχος σκευωρίας από πολιτικούς του αντιπάλους. Βέβαια, δεν προσδιόρισε αυτούς τους αντιπάλους, παρά μόνο με… γεωγραφικούς όρους, ήτοι μίλησε για “εντός και εκτός Καβάλας”. Με πολύ έμμεσο πλην σαφή τρόπο άφησε να διαφανεί ότι οι αιχμές του στρέφονται και σε στελέχη εντός της ΝΔ, καθώς ήδη υπάρχουν ρεπορτάζ που αναφέρουν ότι εσωκομματικοί ανταγωνιστές του στην Καβάλα διέρρευσαν τα στοιχεία για το διορισμό του και το (μη) πτυχίο του, που του στέρησαν τη θέση του στην κυβέρνηση.

Παράλληλα, «υποσχέθηκε» πως σύντομα θα δώσει απαντήσεις από την Καβάλα σχετικά με τον σάλο που ξέσπασε με το πτυχίο και τον διορισμό του.

«Η σκευωρία την οποία επιχείρησαν να στήσουν πολιτικοί μου αντίπαλοι, εκτός και εντός Καβάλας θα πέσει στο κενό. Μια σκευωρία, η οποία επιχείρησε να με εξοντώσει ηθικά και πολιτικά. Πολύ σύντομα όλοι αυτοί θα πάρουν τις απαντήσεις τους και οι απαντήσεις αυτές θα δοθούν από εδώ από την Καβάλα καθώς το οφείλω στις Καβαλιώτισσες και τους Καβαλιώτες σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι για δυο συνεχόμενες φορές με έχουν στείλει στο ελληνικό κοινοβούλιο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Μέγαρο Μαξίμου: Συνάντηση Μητσοτάκη με την πρωθυπουργό της Λετονίας

Βορίδης κατά Σκέρτσου: «Οι εξωκοινοβουλευτικοί καλο είναι να μη κάνουν κριτική αφ’ υψηλού σε βουλευτές που τρέχουν για τη ψήφο»

Φόρουμ Δελφών: Να ανανεωθεί η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων ζήτησε η Λάουρα Κοβέσι (Video)