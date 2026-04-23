ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 14:20
23.04.2026 12:31

Μέγαρο Μαξίμου: Συνάντηση Μητσοτάκη με την πρωθυπουργό της Λετονίας

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου με την Πρωθυπουργό της Λετονίας Evika Siliņa.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Αντηλλάγησαν ακόμη απόψεις για κοινές εθνικές και ευρωπαϊκές προκλήσεις, όπως οι οικονομικές επιπτώσεις μιας παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή, η ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και το μεταναστευτικό.

«Όπως γνωρίζετε, ο ευρωπαϊκός νότος πλήττεται από παρατεταμένη ξηρασία. Αλλά, ευτυχώς, αυτός ο χειμώνας ήταν πολύ καλός, καθώς καταφέραμε να αναπληρώσουμε όλες τις δεξαμενές νερού μας.

Στη Βόρεια Ευρώπη δεν αντιμετωπίζετε αυτού του είδους τα προβλήματα, αλλά αυτό που σίγουρα μοιραζόμαστε είναι μια γενική ανησυχία για τις γεωπολιτικές εξελίξεις συνολικά, από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή.

Επομένως, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα και να ενισχύσουμε τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας» ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

«Είμαστε κι εμείς ιδιαίτερα ευγνώμονες για τον άψογο συντονισμό και τη φιλία που μας συνδέει μαζί σας, Κυριάκο, καθώς ανήκουμε στην ίδια οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Γνωρίζω πόσο πολύ σας απασχολεί ό,τι συμβαίνει τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, και ότι είστε πάντα πάρα πολύ ενεργός σε όλα τα θέματα που μπορούν να ενισχύσουν την ενότητα της Ευρώπης» ανέφερε η πρωθυπουργός της Λετονίας.

