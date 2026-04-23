Φάμελλος προς «βιαστικούς»: Κινούμαστε «συντεταγμένα», «όχι» στην απαξίωση της ψήφου των πολιτών και της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ (video)

Μηνύματα προς τους «βιαστικούς» του κόμματός του, εκείνους δηλαδή που δηλώνουν ότι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στο Open.

Είχαν προηγηθεί οι χθεσινές τοποθετήσεις των Συμεών Κεδίκογλου και Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, που σε συνεντεύξεις τους ουσιαστικά ανέφεραν ότι θέλουν να πάνε στον Τσίπρα – ο δεύτερος επανόρθωσε αργότερα, λέγοντας ότι είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει. Με τους δύο ο Σωκράτης Φάμελλος είχε χθες επικοινωνίες, τις οποίες επιβεβαίωσε στην συνέντευξή του λέγοντας ότι κατέληξαν σε συμφωνία, τονίζοντας ωστόσο ότι δε χρειάζεται να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ωστόσο, άφησε αιχμές προκειμένου να εκθέσει – προς παραδειγματισμό και των υπολοίπων – αυτές τις συμπεριφορές, λέγοντας – σε ελεύθερη μετάφραση – πως όποιος δηλώνει ότι είναι έτοιμος να παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν σέβεται την ψήφο των πολιτών που τον εξέλεξαν και υπονομεύει το – «πολύτιμο» – έργο της κοινοβουλευτικής ομάδας απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.

Κι ακόμη, είπε πως η συζήτηση για τη συνεργασία των δυνάμεων της Αριστεράς δεν πρέπει να γίνεται με βάση «προσωπικές αγωνίες» αλλά συντεταγμένα, με σεβασμό στις αποφάσεις του κόμματος. «Κάρφωσε» έτσι τους βουλευτές για προσωπικές στρατηγικές με βάση την προσωπική τους πολιτική επιβίωση, την ώρα που και ο Αλέξης Τσίπρας καλεί σε συμπαράταξη μαζί του χωρίς «ρεζερβέ» και ιδιοτέλειες.

Ειδικότερα, ερωτηθείς σχετικά ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε αρχικά πως «δεν πρέπει να λέμε και να διατυπώνουμε πράγματα με έναν αυθορμητισμό και μια αγωνία που μπορεί να δημιουργούν και ανησυχίες και λανθασμένα συμπεράσματα». «Έχουμε αποφασίσει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να υπάρχει ένας δυνατός προοδευτικός πόλος στις επόμενες εκλογές» είπε και αφού αναφέρθηκε στη στάση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς σημείωσε πως η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε με τεράστια πλειοψηφία πως «θα κάνουμε, με όσους θέλουν και όσους μπορούν, μια προώθηση της συνεργασίας, της κοινής δράσης». «Κι έχουμε πει ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα».

Στη συνέχεια σημείωσε:

«Εμείς δουλεύουμε, και ο ΣΥΡΙΖΑ κι εγώ προσωπικά, έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα σύγκλισης και συμπόρευσης. Όμως αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνεται συντεταγμένα και συγκροτημένα. Καταλαβαίνω την αγωνία, όμως δεν μπορεί να γίνεται μια συζήτηση για την προοπτική αυτή με προσωπικές αγωνίες. Κι επίσης δεν μπορεί να γίνεται μη σεβόμενοι εμείς την ψήφο των πολιτών και την εκπροσώπηση στη Βουλή. Η Βουλή έχει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει ακόμη, και σε αυτές τις συνθήκες, με τόσες παραβιάσεις νόμων, του Συντάγματος και του Κράτους Δικαίου από την κυβέρνηση».

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε, «έχει αποδείξει τι σημαίνει αποκάλυψη σκανδάλων, κατάθεση τροπολογιών, καθαρή αντιπολίτευση και σεβασμός στο κράτος δικαίου και στο Σύνταγμα».

«Ως εκ τούτου», ανέφερε «επισήμανα στους συναδέλφους και σε άλλους βουλευτές ότι συντεταγμένα πρέπει να γίνεται αυτή η συζήτηση διότι έχουμε να εκπροσωπήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ και την κοινωνία στη Βουλή. Και είναι γεγονός ότι η συζήτηση αυτή κατέληξε και σε συμφωνίες, δεν είναι ανάγκη να τα δημοσιοποιήσουμε όλα».

«Δεν συμφωνώ με την απαξίωση της Βουλής και του έργου που κάνουμε στην ΚΟ, είναι πολύτιμο» επισήμανε επίσης, λέγοντας επιπλέον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί προωθητικά και δεν καλλιεργεί συγκρούσεις στο εσωτερικό του προοδευτικού χώρου, καθώς ο κατακερματισμός βολεύει τον Μητσοτάκη.

