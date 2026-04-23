Τσίπρας: Το μανιφέστο έρχεται, το κόμμα… «ζυγώνει»

Εντείνει τις παρεμβάσεις και τις εμφανίσεις του ο Αλέξης Τσίπρας, με τις οποίες επιχειρεί να τροφοδοτεί το ενδιαφέρον του κοινού για το νέο κόμμα, το οποίο, όπως είπε με το άρθρο του στην «Εφημερίδα των Συντακτών», «ζυγώνει».

Σήμερα παραχωρεί συνέντευξη στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ενώ αναμένονται ακόμη δύο εκδηλώσεις (σε Κρήτη και Καλαμάτα), με τις οποίες ολοκληρώνεται το ταξίδι της «Ιθάκης». Τέλος Απριλίου με αρχές Μαΐου θα παρουσιαστεί η διακήρυξη του νέου κόμματος – το «μανιφέστο», όπως το χαρακτηρίζουν πολλοί –, η οποία, σύμφωνα με τον Γιώργο Σιακαντάρη, επικεφαλής της ομάδας του Ινστιτούτου που την επεξεργάστηκε, είναι έτοιμη και περιμένει να βρεθεί ο χώρος και ο χρόνος.

Η διακήρυξη αποτελεί το πρώτο βήμα στην πορεία προς την επισημοποίηση του κόμματος, το οποίο βρίσκεται υπό διαμόρφωση.

Η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στο άρθρο του Σαββάτου πως «ζυγώνει η ώρα που όλοι θα κληθούμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας», που παραπέμπει στο νέο κόμμα, ερμηνεύτηκε ως σήμα επιτάχυνσης των επίσημων ανακοινώσεων.

Πάντως, οι πληροφορίες επιμένουν ότι το κυρίαρχο σενάριο του χρόνου των ανακοινώσεων παραμένει ο Σεπτέμβριος, εκτός κι αν οι πολιτικές και διεθνείς εξελίξεις επιβάλλουν ταχύτερες κινήσεις. Σαφώς στην Αμαλίας σταθμίζουν τα δεδομένα καθημερινά, αλλά μέχρι στιγμής θεωρούν ότι δεν έχει προκύψει ανάγκη αλλαγής του σχεδιασμού. Ο πρώην πρωθυπουργός άλλωστε έχει επισημάνει ότι το κόμμα θα παρουσιαστεί όταν «θα είναι έτοιμο», αφήνοντας να εννοηθεί ότι τον Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμο με τον τρόπο που ο ίδιος το έχει στο μυαλό του.

Με το άρθρο του και την αναφορά του για την «ώρα που ζυγώνει» έδειξε περισσότερο ότι η προετοιμασία μπαίνει σε μια νέα φάση, όπου το ευρύτερο προοδευτικό προσωπικό θα πρέπει να αποφασίσει αν θα συνταχθεί με την προσπάθεια για απάντηση στον Μητσοτάκη, μέσα από την προοδευτική ανασύνθεση.

Εξ ου και σημείωσε πως «ουδείς δικαιούται να μένει στη βολή του», καλώντας επιπλέον σε «ένα μεγάλο δημοκρατικό “ξεβόλεμα”, μια εκ θεμελίων ανασύνθεση του δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου, βασισμένη στη δικαιοσύνη, την εντιμότητα και έναν νέο πατριωτισμό».

Για μία ακόμη φορά επισήμανε ότι αυτό που σώζει «την πιο κυνική και διεφθαρμένη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης» είναι ότι δεν υπάρχει ισχυρή και αληθινά εναλλακτική κυβερνώσα δύναμη και πρόταση. Και για αυτό «μια νέα και ισχυρή κυβερνώσα Αριστερά, προγραμματικά συμπαγής και ριζικά ανανεωμένη, είναι ζωτική ανάγκη».

«Δεν υπάρχουν προκρατήσεις»

Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, προφανώς η αναφορά για «ξεβόλεμα» απευθύνεται και σε βουλευτές που θα πρέπει να παραιτηθούν από τις έδρες τους και σε πολιτικά στελέχη που καλούνται να συνταχθούν άνευ όρων και ντιλ για «οφίτσια». Επιπλέον, μέριμνα του Αλέξη Τσίπρα είναι η προσέλκυση δυναμικού από όλο το προοδευτικό φάσμα, είτε μιλάμε για στελέχη έμπειρα είτε για πρόσωπα νέα – είτε με την έννοια της ηλικίας είτε με την έννοια του «άφθαρτου».

Σε αυτό το πλαίσιο και με φόντο δημοσιεύματα για πρόσωπα που κατευθύνονται στο νέο κόμμα, όπως ο προερχόμενος από το Ποτάμι, που πέρυσι εντάχθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Νυφούδης (και δη με «κομβικό ρόλο»), συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα επισημαίνουν ότι ο υπό σύσταση φορέας προσελκύει έντονο ενδιαφέρον κι επομένως υπάρχουν επαφές με πολύ κόσμο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μοιράζονται θέσεις.

Αντιθέτως, τονίζουν ότι ο Τσίπρας το εννοεί όταν λέει πως δεν υπάρχουν «προκρατήσεις» θέσεων ή «ρεζερβέ» για κανέναν. Κριτήριο για τον πρώην πρωθυπουργό άλλωστε είναι η ανιδιοτελής στήριξη της προσπάθειας και όχι η ικανοποίηση επιδιώξεων πολιτικής επιβίωσης, μήνυμα που εκπέμπει με κάθε ευκαιρία.

Ένα ακόμη πρόσωπο που φαίνεται να προσανατολίζεται προς το κόμμα Τσίπρα είναι η πρώην αναπληρώτρια τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Άννα Παπαδοπούλου, η οποία ανακοίνωσε τη Δευτέρα την αποχώρησή της με άρθρο της στην «Εφ. Συν.», στο οποίο υιοθετεί στοιχεία της ρητορικής Τσίπρα περί της ανάγκης ανασυγκρότησης του προοδευτικού χώρου από τα κάτω, με στόχο την προοδευτική διέξοδο.

