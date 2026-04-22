Άρχισαν τα όργανα στον ΣΥΡΙΖΑ: Έτοιμος να παραιτηθεί για το κόμμα Τσίπρα δηλώνει ο Κεδίκογλου

Σαν να αρχίζει να… ξηλώνεται το πουλόβερ στον ΣΥΡΙΖΑ: ο βουλευτής Ευβοίας Συμεών Κεδίκογλου, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να παραιτηθεί και να ενταχθεί στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι έγινε ο πρώτος βουλευτής του κόμματος που δηλώνει ότι αποχωρεί… υπέρ Τσίπρα.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, o σ. Κεδίκογλου ανέφερε ότι υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοί του που σκέφτονται να μετακινηθούν στον κόμμα Τσίπρα. «Υπάρχει κλίμα στην πλειοψηφία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχουν στο εγχείρημα» του πρώην πρωθυπουργού, είπε, προσθέτοντας ότι αποτελεί τη μοναδική εναλλακτική για τη συγκρότηση ενός ισχυρού πόλου απέναντι στην ΝΔ.

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα;…

Διαβάστε επίσης

