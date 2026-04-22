Ταξιδάκι στην Αθήνα ο Ντάισελμπλουμ για το ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό»

Επιστρέφει στην Αθήνα ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, αλλά αυτή τη φορά για ρόλο… γκεστ σε ντοκιμαντέρ. Ο -καθόλου- ευπροσδεκτος κατά την περίοδο της κρίσης, πρώην επικεφαλής του Eurogroup, δέχτηκε πρόκληση για το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο χιλιοστό».

Ο Ντάισελμπλουμ, δήμαρχος πλέον στη πόλη του Αϊντχόφεν, έκανε δεκτή την πρόσκληση και αναμένεται στην Αθήνα για το επίσημο preview για τους εκπροσώπους του Τύπου. Το πρώτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ θα μεταδοθεί στις 4 Μαϊου. Θα έχει ένα ενδιαφέρον πάντως να δούμε αν -και τι- θα πει για το περίφημο επεισόδιο και την συνέντευξη Τύπου με τον Γιάννη Βαρουφάκη -τότε υπουργό Οικονομικών- που είχε κάνει τον γύρο του κόσμου, όπως και το τι θα έχει πει για τις επιθέσεις… αγάπης προς την Ελλάδα εκείνα τα χρόνια.

