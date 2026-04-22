ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 11:41
Στον Φλωρίδη η Κοβέσι: «Δόθηκαν κάποιες υποσχέσεις, ήρθαμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση» – Προανήγγειλε… ειδήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» (video)

kovesi-floridis

Συνάντηση με τον Γιώργο Φλωρίδη έχει από τις 09:30 η Λάουρα Κοβέσι. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ήρθε στην Ελλάδα όπου εκτός του Γ. Φλωρίδη θα συναντηθεί και με τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Θοδωρή Λιβάνιο.

Η Κοβέσι έξω από το υπ. Δικαιοσύνης έκανε μία σύντομη δήλωση, αλλά… χαρακτηριστική των προθέσεών της.

«Θα συναντηθώ με τρεις υπουργούς. Τον υπουργό Δικαιοσύνης, τον υπουργό Εσωτερικών και τον υπουργό Οικονομικών. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις. Ήρθαμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση», είπε.

Η Κοβέσι μάλιστα άφησε να εννοηθεί ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνει… κι άλλους φακέλους. Ρωτήθηκε εάν υπάρχουν κι άλλες υποθέσεις που να σχετίζονται με το σκάνδαλο και χαμογελώντας απάντησε στους δημοσιογράφους: «Ξέρω ότι υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις μας, αλλά θα σας τα εξηγήσω όλα αύριο».

google_news_icon

pasok_synedrio_new_123
ploio2 new
kafsima_aftokinito_2204_1920-1080_new
ADOMNIS PLEVRIS NEW
LauraKovesi2204
benitez
dimitris_markopoulos_new
voridis – siakantaris- arvanitis – sxoinas – new
pliromi-kinito-karta
gmos-234
pasok_synedrio_new_123
ploio2 new
kafsima_aftokinito_2204_1920-1080_new
