Στον Φλωρίδη η Κοβέσι: «Δόθηκαν κάποιες υποσχέσεις, ήρθαμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση» – Προανήγγειλε… ειδήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» (video)

Συνάντηση με τον Γιώργο Φλωρίδη έχει από τις 09:30 η Λάουρα Κοβέσι. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ήρθε στην Ελλάδα όπου εκτός του Γ. Φλωρίδη θα συναντηθεί και με τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Θοδωρή Λιβάνιο.

Η Κοβέσι έξω από το υπ. Δικαιοσύνης έκανε μία σύντομη δήλωση, αλλά… χαρακτηριστική των προθέσεών της.

«Θα συναντηθώ με τρεις υπουργούς. Τον υπουργό Δικαιοσύνης, τον υπουργό Εσωτερικών και τον υπουργό Οικονομικών. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις. Ήρθαμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση», είπε.

Η Κοβέσι μάλιστα άφησε να εννοηθεί ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνει… κι άλλους φακέλους. Ρωτήθηκε εάν υπάρχουν κι άλλες υποθέσεις που να σχετίζονται με το σκάνδαλο και χαμογελώντας απάντησε στους δημοσιογράφους: «Ξέρω ότι υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις μας, αλλά θα σας τα εξηγήσω όλα αύριο».

Διαβάστε επίσης:

Με το βλέμμα στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας η κυβέρνηση – Χωρισμένοι στα τρία οι βουλευτές, φόβοι για διαρροές

Μέτρα ενίσχυσης 500 εκατ. ευρώ ανακοινώνει σήμερα ο πρωθυπουργός: Αντίδοτο στην πολιτική φθορά

OΠΕΚΕΠΕ: Στις 12 συνεδριάζει η Ολομέλεια για τις άρσεις ασυλίας των 13 γαλάζιων βουλευτών