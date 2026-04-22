OΠΕΚΕΠΕ: Στις 12 συνεδριάζει η  Ολομέλεια για τις άρσεις ασυλίας των 13 γαλάζιων βουλευτών

Στις 12 το μεσημέρι ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η κρίσιμη συνεδρίαση για τις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας (11+2), των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στις δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι 13 βουλευτές παραπέμπονται στην Ολομέλεια μετά από ομόφωνες εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής στο πλαίσιο των δύο συνεδριάσεών της (7/4 και 20/4).

Υπενθυμίζεται ότι για τους 11 βουλευτές η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζητά την άρση για περαιτέρω διερεύνηση Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλος Λεονταρίδη.

Επιπλέον, για 2 ακόμα βουλευτές, τους Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, το αίτημα για άρση προέρχεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Και οι 13 βουλευτές έχουν ζητήσει την άρση της ασυλίας τους κατά τις δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, προκειμένου, όπως έχουν υποστηρίξει, να αποδείξουν την αθωότητά τους ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Στη σημερινή διαδικασία και οι 13 βουλευτές αναμένεται να λάβουν το λόγο προκειμένου να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους (οι τοποθετήσεις θα είναι διάρκειας 7 λεπτών) ενώ δικαίωμα λόγου έχουν οι πολιτικοί αρχηγοί και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Η διαδικασία, θα ολοκληρωθεί με φανερή ονομαστική ψηφοφορία για τον κάθε βουλευτή χωριστά.

Τα βλέμματα στρέφονται επομένως στο τι στάση θα κρατήσουν οι υπόλοιποι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σε μια διαδικασία που δεν υπάρχει «κομματική πειθαρχία», ο βουλευτής ψηφίζει κατά συνείδηση. Επομένως έχει ενδιαφέρον αν θα υπάρξουν μαζικές ή περιορισμένες αποχές, αν κάποιοι βουλευτές θα υπερψηφίσουν κάποιες άρσεις, αλλά όχι άλλες, αν θα τις υπερψηφίσουν όλες ή το αντίθετο, κ.λπ.

Με δεδομένο ότι δεν είναι όλες οι ερευνώμενες υποθέσεις της ίδιας βαρύτητας και κάποιες χαρακτηρίζονται «αστείες» – μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις ορισμένοι θεωρούν ότι όσα καταγράφονται στις δικογραφίες εμπίπτουν στα καθήκοντα του βουλευτή – εκφράστηκαν τις προηγούμενες μέρες ανησυχίες για τον κίνδυνο να ανοίξει ο δρόμος για αθρόες διώξεις βουλευτών για το παραμικρό και υπήρξε κλίμα που τροφοδότησε συζητήσεις και εκτιμήσεις για «ανταρσία» ικανού αριθμού βουλευτών. Από τους βουλευτές που έχουν διαφωνήσει με τις άρσεις, ο Μάκης Βορίδης άφηνε έως χθες να εννοηθεί ότι θα το ξανασκεφτεί για να μη… «στεναχωρήσει» τους συναδέλφους του που ζητούν την άρση της ασυλίας τους, ενώ ο Στέλιος Πέτσας δήλωσε ότι θα απέχει.

Διαβάστε επίσης:

