ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 15:18
21.04.2026 13:44

Eurostat: Τεράστια αύξηση στις τιμές των καυσίμων τον Μάρτιο – Πού βρίσκεται η Ελλάδα (Πίνακες)

Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026, η τιμή των καυσίμων και των λιπαντικών για τα ιδιωτικά μεταφορικά μέσα στην ΕΕ παρουσίαζε γενικά πτωτική τάση, τόσο στον μέσο όρο της ΕΕ όσο και στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, αυξήθηκε σημαντικά τον Μάρτιο του 2026.

Τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με τη Eurostat, η τιμή των καυσίμων και των λιπαντικών στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 12,9% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025. Σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ σημείωσαν επίσης αυξήσεις τιμών σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025. Οι υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία (+19,8%), τη Ρουμανία (+19,6%), την Ολλανδία (+18,8%), τη Λετονία (+18,5%) και την Αυστρία (+17,2%). Στην Ουγγαρία και τη Σλοβενία, οι τιμές μειώθηκαν κατά 2,7% και 5,9% αντίστοιχα, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025· ωστόσο, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026, η μείωση δεν ήταν τόσο έντονη.

Όσον αφορά τις τιμές του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης στην ΕΕ, τον Μάρτιο του 2026 αυξήθηκαν κατά 19,8% για το πετρέλαιο κίνησης και κατά 9,4% για τη βενζίνη σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025. Σε μηνιαία βάση, οι καταναλωτές είδαν τις τιμές του πετρελαίου κίνησης να αυξάνονται κατά 19,1% και τις τιμές της βενζίνης κατά 10,6% στην ΕΕ σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026.

Οι τιμές και για τα δύο είδη καυσίμων αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2026. Για το πετρέλαιο, οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Τσεχία και τη Σουηδία (και στις δύο +27,6%), την Εσθονία (+26,8%), τη Λετονία (+25,4%), το Βέλγιο (+25,2%) και την Ολλανδία (+25,1%), ενώ οι μικρότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Σλοβενία (+2,9%), τη Σλοβακία και την Ουγγαρία (και στις δύο +7,0%). Όλες οι άλλες χώρες της ΕΕ σημείωσαν αυξήσεις άνω του 10%.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, οι αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης δεν ήταν τόσο μεγάλες όσο αυτές στις τιμές του πετρελαίου κίνησης, φτάνοντας το +15,1% στο Βέλγιο, το +15,0% στη Σουηδία, το +14,8% στην Αυστρία, το +14,6% στην Τσεχία και το +14,2% στην Εσθονία και τη Λιθουανία. Και πάλι, οι χαμηλότερες μηνιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Σλοβενία (+2,4%), τη Σλοβακία (+3,8%), την Ουγγαρία (+4,7%), καθώς και την Ιταλία (+4,8%).

Όσον αφορά στην Ελλάδα, η χώρα βρίσκεται σε υψηλές θέσεις όσον αφορά τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Έτσι, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 8η υψηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αύξηση στο ντίζελ, η οποία αγγίζει περίπου το 24%. Στη βενζίνη, η μηνιαία αύξηση για την ίδια περίοδο κινείται ελαφρώς πάνω από το 11%. Οι επιδόσεις αυτές τοποθετούν τη χώρα πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ο οποίος κατέγραψε αύξηση 19,1% στο ντίζελ και 10,6% στη βενζίνη.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Την Τρίτη (21/04) ξεκινούν οι αιτήσεις βάσει ΑΦΜ – Τα κριτήρια, οι δικαιούχοι, πώς να κάνετε αίτηση

Το 65% των ανέργων για τον Μάρτιο είναι γυναίκες – Τα στοιχεία της ΔΥΠΑ

Πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής: Τις επόμενες πέντε ημέρες θα δούμε αύξηση στις τιμές πετρελαίου

ANT1: Ετοιμάζεται για «Σπιλιάδες» που δημιουργεί η Μαρία Γεωργιάδου

Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι «έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία»

Ηράκλειο: Άγνωστοι αποκεφάλισαν την προτομή του Νίκου Ξυλούρη στο κέντρο του Ηρακλείου

Νεαρός κυνηγός πήγε να σκοτώσει γαλοπούλες και του την «έπεσε» λύγκας – (Video)

Τι θα συμβεί στον οργανισμό και το σώμα σου αν «κόψεις» το αλεύρι από τη διατροφή σου

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

Δημοσκόπηση Interview: Η ΝΔ «πληρώνει» ΟΠΕΚΕΠΕ και Λαζαρίδη - Τρίτο το κόμμα Καρυστιανού, καταρρέει η Πλεύση

Οι απώλειες της ΝΔ λόγω Λαζαρίδη, οι άρσεις ασυλίας και οι Καραμανλής-Παπακώστα, ο ελιγμός του Άδωνι, οι κενές θέσεις σε Τσίπρα-Καρυστιανού και η «βόμβα» Παναγόπουλου

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

