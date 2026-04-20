Το 65% των ανέργων για τον Μάρτιο είναι γυναίκες – Τα στοιχεία της ΔΥΠΑ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Παρά τη συνολική μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων κατά 7% σε σχέση με πέρυσι, η ψαλίδα μεταξύ των δύο φύλων παραμένει χαοτική, με τις γυναίκες να αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία στο μητρώο της ΔΥΠΑ.
Στα 861.241 άτομα ανήλθε ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον Μάρτιο του 2026.
Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, καταγράφεται μια σημαντική υποχώρηση της τάξεως του 7,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (πτώση 64.800 ατόμων), καθώς και μια μηνιαία μείωση 4,7% σε σχέση με τον Φεβρουάριο, γεγονός που αποδίδεται εν μέρει στην έναρξη της προετοιμασίας για την τουριστική περίοδο.
Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της έκθεσης είναι η κατανομή κατά φύλο. Οι γυναίκες κυριαρχούν στις λίστες της ανεργίας με ποσοστό 64,9% (559.268 άτομα), την ώρα που οι άνδρες περιορίζονται στο 35,1% (301.973 άτομα).
Ταυτόχρονα, η αγορά εργασίας φαίνεται να δυσκολεύει ιδιαίτερα την πιο παραγωγική ηλικιακή ομάδα, καθώς οι πολίτες 30 έως 44 ετών αποτελούν το 29,3% του συνόλου των ανέργων. Επίσης, ανησυχητικό παραμένει το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας, με 403.847 άτομα (46,89%) να βρίσκονται εκτός εργασίας για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών.
Όσον αφορά την οικονομική στήριξη, τα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο το 20,4% των εγγεγραμμένων (176.306 άτομα) έλαβαν επίδομα τον Μάρτιο. Στη συγκεκριμένη κατηγορία παρατηρήθηκε κατακόρυφη μηνιαία πτώση της τάξεως του 31,8% σε σχέση με τον Φεβρουάριο, εξαιτίας της λήξης των εποχικών επιδομάτων των τουριστικών επαγγελμάτων.
Σε επίπεδο περιφερειών, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία συνεχίζουν να διατηρούν τη «μερίδα του λέοντος» στον αριθμό των ανέργων, συγκεντρώνοντας συνολικά το 48,3% των εγγεγραμμένων της χώρας, με την Αττική να αριθμεί 255.268 άτομα και τη Μακεδονία 160.910 αντίστοιχα.
Διαβάστε επίσης:
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.