Το 65% των ανέργων για τον Μάρτιο είναι γυναίκες – Τα στοιχεία της ΔΥΠΑ

Παρά τη συνολική μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων κατά 7% σε σχέση με πέρυσι, η ψαλίδα μεταξύ των δύο φύλων παραμένει χαοτική, με τις γυναίκες να αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία στο μητρώο της ΔΥΠΑ.

Στα 861.241 άτομα ανήλθε ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον Μάρτιο του 2026.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, καταγράφεται μια σημαντική υποχώρηση της τάξεως του 7,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (πτώση 64.800 ατόμων), καθώς και μια μηνιαία μείωση 4,7% σε σχέση με τον Φεβρουάριο, γεγονός που αποδίδεται εν μέρει στην έναρξη της προετοιμασίας για την τουριστική περίοδο.

Το χάσμα των φύλων και η «παγίδα» της ηλικίας

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της έκθεσης είναι η κατανομή κατά φύλο. Οι γυναίκες κυριαρχούν στις λίστες της ανεργίας με ποσοστό 64,9% (559.268 άτομα), την ώρα που οι άνδρες περιορίζονται στο 35,1% (301.973 άτομα).

Ταυτόχρονα, η αγορά εργασίας φαίνεται να δυσκολεύει ιδιαίτερα την πιο παραγωγική ηλικιακή ομάδα, καθώς οι πολίτες 30 έως 44 ετών αποτελούν το 29,3% του συνόλου των ανέργων. Επίσης, ανησυχητικό παραμένει το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας, με 403.847 άτομα (46,89%) να βρίσκονται εκτός εργασίας για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών.

Επίδομα μόνο για έναν στους πέντε

Όσον αφορά την οικονομική στήριξη, τα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο το 20,4% των εγγεγραμμένων (176.306 άτομα) έλαβαν επίδομα τον Μάρτιο. Στη συγκεκριμένη κατηγορία παρατηρήθηκε κατακόρυφη μηνιαία πτώση της τάξεως του 31,8% σε σχέση με τον Φεβρουάριο, εξαιτίας της λήξης των εποχικών επιδομάτων των τουριστικών επαγγελμάτων.

Η γεωγραφία της ανεργίας

Σε επίπεδο περιφερειών, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία συνεχίζουν να διατηρούν τη «μερίδα του λέοντος» στον αριθμό των ανέργων, συγκεντρώνοντας συνολικά το 48,3% των εγγεγραμμένων της χώρας, με την Αττική να αριθμεί 255.268 άτομα και τη Μακεδονία 160.910 αντίστοιχα.

Πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής: Τις επόμενες πέντε ημέρες θα δούμε αύξηση στις τιμές πετρελαίου



Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος: Στόχος 40 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως έως το 2032 εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Μέση Ανατολή: Πώς 50 ημέρες πολέμου επέφεραν απώλειες πετρελαίου αξίας 50 δισ. δολαρίων σε όλο τον κόσμο