Πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής: Τις επόμενες πέντε ημέρες θα δούμε αύξηση στις τιμές πετρελαίου

Την εκτίμηση ότι εντός των προσεχών πέντε ημερών θα δούμε νέες αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου, ανέφερε ο πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου.

Η νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ φέρνει ανησυχία στις αγορές ωστόσο ο κ. Παπαγεωργίου λέει ότι η ελληνική αγορά αυτά τα 24ωρα αγοράζει πετρέλαιο με τις τιμές της Μεγάλης Τετάρτης και γι αυτό οι τιμές είναι συγκρατημένες.

«Οι αγορές βλέπουν ότι ο πόλεμος βασίζεται στην παραπληροφόρηση και οι αυξομειώσεις περιορίζονται σε ένα 24ωρο. Η Ελληνική αγορά ακολουθεί σήμερα τις μειώσεις που υπήρχαν τη Μεγάλη Τετάρτη με μέση τιμή 1,96 ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης» ανέφερε.

Ωστόσο, τώρα που αυξάνεται πάλι η τιμή του πετρελαίου λόγω της νέας κρίσης στα Στενά του Ορμούζ, είπε πως θεωρεί ότι «όσο βρισκόμαστε σε αυτά τα σημεία, οι τιμές θα είναι κάτω από 2 ευρώ και για την αμόλυβδη βενζίνη και κάτω από 1,90 ευρώ ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης» είπε στην ΕΡΤ.

«Υπήρξε 4-5 ημέρες πριν το Πάσχα μεγαλύτερη έξοδο άρα και περισσότερη αγορά καυσίμων. Τώρα μέχρι να μπουν οι μισθοί η κατανάλωση είναι χαμηλότερη» απάντησε για την μείωση κατανάλωσης από τους οδηγούς, θεωρώντας φυσιολογική αυτή τη πτώση μετά τις γιορτές του Πάσχα.

Διαβάστε επίσης:

Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος: Στόχος 40 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως έως το 2032 εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Μέση Ανατολή: Πώς 50 ημέρες πολέμου επέφεραν απώλειες πετρελαίου αξίας 50 δισ. δολαρίων σε όλο τον κόσμο

H «ατζέντα» της ΔΕΘ και το προεκλογικό άρωμα του Φθινοπώρου