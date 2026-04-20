search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 11:11
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.04.2026 10:04

Πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής: Τις επόμενες πέντε ημέρες θα δούμε αύξηση στις τιμές πετρελαίου

20.04.2026 10:04
credit: AP

Την εκτίμηση ότι εντός των προσεχών πέντε ημερών θα δούμε νέες αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου, ανέφερε ο πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου.

Η νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ φέρνει ανησυχία στις αγορές ωστόσο ο κ. Παπαγεωργίου λέει ότι η ελληνική αγορά αυτά τα 24ωρα αγοράζει πετρέλαιο με τις τιμές της Μεγάλης Τετάρτης και γι αυτό οι τιμές είναι συγκρατημένες.

«Οι αγορές βλέπουν ότι ο πόλεμος βασίζεται στην παραπληροφόρηση και οι αυξομειώσεις περιορίζονται σε ένα 24ωρο. Η Ελληνική αγορά ακολουθεί σήμερα τις μειώσεις που υπήρχαν τη Μεγάλη Τετάρτη με μέση τιμή 1,96 ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης» ανέφερε.

Ωστόσο, τώρα που αυξάνεται πάλι η τιμή του πετρελαίου λόγω της νέας κρίσης στα Στενά του Ορμούζ, είπε πως θεωρεί ότι «όσο βρισκόμαστε σε αυτά τα σημεία, οι τιμές θα είναι κάτω από 2 ευρώ και για την αμόλυβδη βενζίνη και κάτω από 1,90 ευρώ ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης» είπε στην ΕΡΤ.

«Υπήρξε 4-5 ημέρες πριν το Πάσχα μεγαλύτερη έξοδο άρα και περισσότερη αγορά καυσίμων. Τώρα μέχρι να μπουν οι μισθοί η κατανάλωση είναι χαμηλότερη» απάντησε για την μείωση κατανάλωσης από τους οδηγούς, θεωρώντας φυσιολογική αυτή τη πτώση μετά τις γιορτές του Πάσχα.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 11:11
John-Powell-now
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Τζον Πάουελ συνθέτει τη μουσική για την ταινία «Minions & Monsters»

LIMENIKO_SKAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια για τέσσερις ανήλικους κολυμβητές στο Σούνιο

floridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Επιμένει ο Φλωρίδης – Εμείς αποφασίζουμε για τη θητεία της Παπανδρέου, όχι οι Βρυξέλλες

1 / 3