Γιατί ο Μητσοτάκης διαμηνύει ότι «πρωθυπουργό βγάζει ο λαός» και το σενάριο κυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – Σαμαρά με άλλον επικεφαλής  

Τη μάχη για την πρωθυπουργία τουλάχιστον κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης φαίνεται πως έχουν την πρόθεση να την δώσουν πολύ πριν ανοίξει η πρώτη κάλπη, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το γνωρίζει αυτό καλύτερα από τον καθένα.

Γι’ αυτό και άνοιξε προληπτικά πυρ, από το πλατό του «Ενώπιος Ενωπίω», απέναντι σε ένα σενάριο που έρχεται και επανέρχεται εδώ και πολύ καιρό. Παλαιότερα άκουγε στο όνομα «αλλαγή αρχηγού εν κινήσει». Το τελευταίο διάστημα έχει αλλάξει η αρχιτεκτονική του και γίνεται πια… «αλλαγή πρωθυπουργού μετά τις πρώτες εκλογές», έστω και αν πρώτη είναι η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σενάριο αυτό εξυφαίνεται πίσω από κλειστές πόρτες και το Μέγαρο Μαξίμου που έχει πληροφορηθεί τις κινήσεις παρακολουθεί με εμφανή ανησυχία. Γι’ αυτό και από τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου το μήνυμα βγήκε λιτό και κατηγορηματικό. «Πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες. Οι πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν και Πρωθυπουργό», είπε, κλείνοντας κάθε παράθυρο σε όσους φαντάζονται κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς τον ίδιο στο τιμόνι.

Το σενάριο που τον προβληματίζει είναι γνωστό στα κυβερνητικά επιτελεία. Μετά τις πρώτες εκλογές και εφόσον η ΝΔ πάρει ένα ποσοστό αρκετά κάτω από το 29% έως 30% ή, στη χειρότερη περίπτωση, ακόμα και κάτω από το 25%, κάτι που συνεπάγεται ολοκληρωτική απώλεια του μπόνους των επιπλέον εδρών, θα μπορούσε να σχηματιστεί μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, αποτελούμενη από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά αλλά με όρο την αποχώρηση Μητσοτάκη και την ανάδειξη άλλου γαλάζιου στελέχους στην πρωθυπουργία.

Κυβέρνηση με ΝΔ, αλλά χωρίς… Μητσοτάκη

Σύμφωνα με τις αναλύσεις κάποιων κυβερνητικών στελεχών, Νίκος Ανδρουλάκης και Αντώνης Σαμαράς που και οι δύο, το τελευταίο διάστημα, εξισώνουν ο καθένας με τη δική του πολιτική ρητορική, Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσαν να συνηγορήσουν σε μια νέα τρικομματική με τη συμμετοχή της ΝΔ, αλλά χωρίς τον κ. Μητσοτάκη.

Τροφή στο σενάριο έδωσε και η πρόσφατη παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στο Ηράκλειο. Από την Κρήτη ο Σαμαράς εμφανίστηκε να παίρνει το μέρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη σύγκρουσή του με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και να επιτίθεται σε δημοσκόπους. Αλλά και να συμφωνεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη με τη στάση του στα ελληνοτουρκικά και τα εθνικά θέματα.

Απέναντι σε όλα αυτά το Μαξίμου επιλέγει να απαντήσει εκ των προτέρων. «Πρωθυπουργούς εκλέγουν οι πολίτες. Ούτε οι παράγοντες πίσω από κλειστές πόρτες, ούτε αυτοί οι οποίοι ηττήθηκαν στις εκλογές», τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, βάζοντας τη λαϊκή ετυμηγορία πάνω από «το προσωπικό γινάτι, το προσωπικό θέλω, την προσωπική εναντίωση» και τα σενάρια που μπορεί να εξυφαίνουν διάφοροι κύκλοι. Το επιχείρημα παραμένει σταθερό: «Ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι αυτοδικαίως ο εντολοδόχος πρωθυπουργός, και η Νέα Δημοκρατία, σε όλες τις μετρήσεις, προηγείται με άνεση του δευτέρου».

Η αγωνία για τα ποσοστά και τα όρια του 30% και 25%

Η αγωνία, ωστόσο, κρύβεται στα νούμερα. Στον μέσο όρο των δημοσκοπήσεων η ΝΔ απέχει επτά με οκτώ μονάδες από την αυτοδυναμία, κινούμενη στην πρόθεση ψήφου γύρω στο 22 με 25%, με την αναγωγή να την ανεβάζει προς το 28 με 29% και, στα καλά σενάρια, πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30%.

Όσο μένει κάτω από αυτό το κατώφλι, τόσο φουντώνει η συζήτηση για δεύτερες εκλογές και για το ενδεχόμενο να μη σχηματιστεί κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή.

Εκεί ακριβώς εδράζεται και η εμμονή του πρωθυπουργού στη μία κάλπη. «Ο στόχος μου είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση», σημείωσε, προσθέτοντας πως κυρίαρχος παραμένει ο λαός. Πίσω από τη φράση κρύβεται ολόκληρη στρατηγική.

Η Πειραιώς θέλει να πείσει τη βάση της ότι δεν υπάρχει δεύτερος και τρίτος γύρος, ώστε να μη διαρρεύσουν ψήφοι προς τα δεξιά ή προς την αποχή, και ταυτόχρονα να καταστήσει τοξική κάθε κουβέντα για παρασκηνιακή αλλαγή ηγεσίας «εν κινήσει». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διαψεύδει δημοσίως κάθε τέτοια λογική, ξεκαθαρίζοντας ότι το Κίνημα, σε οποιαδήποτε περίπτωση, δε θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και ότι το κόμμα του δεν θα παίξει «ρόλο κομπάρσου σε σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό».

Στην Πειραιώς, πάντως, γαλάζιοι βουλευτές παραδέχονται ότι το σενάριο δεν είναι καινούργιο, καθώς είχε κυκλοφορήσει και όταν είχε φουντώσει το θέμα των Τεμπών και τότε, πολλοί μιλούσαν για μετακίνηση του πρωθυπουργού σε ευρωπαϊκή θέση. στις Βρυξέλλες. Χρειάστηκαν πολλές δημόσιες διαψεύσεις του πρωθυπουργού, ακόμα και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκειμένου το θέμα να κλείσει.

Τώρα, υπό το φόβο αδυναμίας για την επίτευξη αυτοδυναμίας ή και συγκέντρωσης χαμηλών ποσοστών στη διάρκεια της πρώτης κάλπης, τα σενάρια επανήλθαν ξανά γι’ αυτό και ο Πρωθυπουργός φρόντισε να τα κάψει πριν αυτά αρχίσουν να φουντώνουν.

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