Χαλκιδική: «Συνεχίζω τον αγώνα», δηλώνει ο πατέρας του 19χρονου μετά τα ισόβια στον ιδιοκτήτη λούνα παρκ

Την υπόσχεση να συνεχίσει τον αγώνα για την πλήρη δικαίωση του παιδιού του, έδωσε ο πατέρας του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024, μετά τα ισόβια στα οποία καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

«Δεν θα σταματήσω τον αγώνα για την ολοκληρωτική δικαίωση του παιδιού μου» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Καμπαϊλής, πατέρας του 19χρονου που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα, μετά την ετυμηγορία του Δικαστηρίου το οποίο καταδίκασε τους τέσσερις κατηγορούμενους, επιβάλλοντάς τους ποινές από πρόσκαιρες καθείρξεις έως ισόβια δεσμά.

«Λίγο πολύ η ποινή ήταν αναμενόμενη», είπε ωστόσο εξέφρασε δυσκαρέσκεια για την ποινή που επιβλήθηκε στους υπόλοιους τρεις κατηγορούμενους: «Κατά την απόψή μου ο μηχανικός είχε τεράστια ευθύνη. Ήταν ο θεματοφύλακας που με παραπλανητικά έγγραφα βοήθησε τον ιδιοκτήτη να λειτουγήσει», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Σε δηλώσεις του έξω από το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών, ο ίδιος ανέφερε ότι δεν είναι απόλυτα ευχαριστημένος από την απόφαση, τονίζοντας ότι σέβεται την κρίση της ελληνικής Δικαιοσύνης. Πρόσθεσε δε, ότι θα συνεχίσει τον αγώνα ώστε να διατηρηθούν και να εκτελεστούν οι ποινές στο Εφετείο.

Ισόβια στον ιδιοκτήτη

Νωρίτερα ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον οκτώ ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος.

Το δικαστήριο είχε κρίνει ομόφωνα ενόχους και τους τέσσερις κατηγορούμενους για την υπόθεση.

Ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι

Στο εδώλιο κάθισαν ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του, ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία «Crazy Dance» και ο μηχανολόγος μηχανικός, ο οποίος είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη ως προς τον 19χρονο και σε απόπειρα ως προς τον αδελφό του, ο οποίος επέβαινε στο ίδιο παιχνίδι, κατά περίπτωση από κοινού ή για απλή συνέργεια στην πράξη.

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