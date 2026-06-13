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13.06.2026 17:16

Ιωάννινα: Καταστροφές σε αμπελώνες στη Ζίτσα λόγω χαλαζόπτωσης – Περίπου 500 στρέμματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές (Video)

13.06.2026 17:16
halazi

Σημαντικές καταστροφές σε αμπελώνες της Ζίτσας Ιωαννίνων προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή, με το φαινόμενο να διαρκεί μόλις 15 έως 20 λεπτά, αλλά να αφήνει πίσω του εκτεταμένες ζημιές στις καλλιέργειες.

Οι εικόνες από τα αμπελοτόπια είναι αποκαρδιωτικές. Η σφοδρότητα του χαλαζιού προκάλεσε σοβαρές φθορές στα κλήματα, κόβοντας τα φύλλα και σπάζοντας ακόμη και τις κορυφές των φυτών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ζημιά σε πολλές εκτάσεις αγγίζει το 70% έως 80% της παραγωγής.

Το χαλάζι έπληξε περίπου 500 στρέμματα αμπελώνων στην περιοχή, σε μια χρονική περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τους παραγωγούς, οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει τις βασικές καλλιεργητικές εργασίες και προσδοκούσαν μια καλή παραγωγική χρονιά.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, αμπελουργοί βρέθηκαν στα πληγέντα κτήματα με τα τρακτέρ τους, πραγματοποιώντας ψεκασμούς με ειδικά σκευάσματα. Στόχος είναι να περιοριστούν οι επιπτώσεις στα φυτά και να επουλωθούν οι πληγές που προκάλεσε το χαλάζι, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αμπελώνων για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Παρότι η φετινή παραγωγή θεωρείται σε μεγάλο βαθμό χαμένη για αρκετούς παραγωγούς, η προσπάθεια επικεντρώνεται πλέον στη διάσωση των ίδιων των φυτών, προκειμένου να μπορέσουν να ανακάμψουν και να αποδώσουν ξανά τα επόμενα χρόνια.

Η Ζίτσα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αμπελουργικές περιοχές της Ηπείρου, γνωστή για τις ιδιαίτερες τοπικές ποικιλίες της, όπως η Ντεμπίνα και το Βλάχικο, από τις οποίες παράγονται κρασιά με ξεχωριστό αρωματικό και γευστικό χαρακτήρα.

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