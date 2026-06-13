Παραλίγο τραγωδία στον Κηφισό: Γερανοφόρο φορτηγό έριξε πινακίδα που χτύπησε δίκυκλο (Video)

Σήμερα (13/6) ένας εφιάλτης παραλίγο να μετατραπεί σε ανείπωτη τραγωδία στην οδό Πέτρου Ράλλη. Ένα φορτηγό, το οποίο κινείτο με τον γερανό του σε ανασηκωμένη θέση, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μεταλλική πινακίδα οδικής σήμανσης.

Η πρόσκρουση είχε ως αποτέλεσμα την άμεση θραύση της πινακίδας, με τα μεταλλικά συντρίμμια να εκτοξεύονται με ορμή στο οδόστρωμα. Μια μοτοσικλέτα που διερχόταν εκείνη τη στιγμή από το σημείο χτυπήθηκε στο πίσω μέρος από τα θραύσματα.

Οι δύο επιβαίνοντες του δικύκλου, αν και βρέθηκαν σε κατάσταση σοκ, στάθηκαν εξαιρετικά τυχεροί, καθώς η ισορροπία τους δεν ανατράπηκε, αποφεύγοντας έτσι μια μοιραία πτώση και μια πιθανή καραμπόλα στην πολυσύχναστη οδική αρτηρία.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο και κάνει τον γύρο του TikTok, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την οδηγική συμπεριφορά και τα μέτρα ασφαλείας των βαρέων οχημάτων.

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