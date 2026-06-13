search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 17:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.06.2026 16:56

Παραλίγο τραγωδία στον Κηφισό: Γερανοφόρο φορτηγό έριξε πινακίδα που χτύπησε δίκυκλο (Video)

13.06.2026 16:56
trohaio kifisos (1)

Σήμερα (13/6) ένας εφιάλτης παραλίγο να μετατραπεί σε ανείπωτη τραγωδία στην οδό Πέτρου Ράλλη. Ένα φορτηγό, το οποίο κινείτο με τον γερανό του σε ανασηκωμένη θέση, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μεταλλική πινακίδα οδικής σήμανσης.

@john_kak7 Άγιο είχαν τα παιδιά με την μηχανή. #acciden #athens #periferiaattikis #road #greece ♬ πρωτότυπος ήχος – Ιωαννης Κακουλης

Η πρόσκρουση είχε ως αποτέλεσμα την άμεση θραύση της πινακίδας, με τα μεταλλικά συντρίμμια να εκτοξεύονται με ορμή στο οδόστρωμα. Μια μοτοσικλέτα που διερχόταν εκείνη τη στιγμή από το σημείο χτυπήθηκε στο πίσω μέρος από τα θραύσματα.

Οι δύο επιβαίνοντες του δικύκλου, αν και βρέθηκαν σε κατάσταση σοκ, στάθηκαν εξαιρετικά τυχεροί, καθώς η ισορροπία τους δεν ανατράπηκε, αποφεύγοντας έτσι μια μοιραία πτώση και μια πιθανή καραμπόλα στην πολυσύχναστη οδική αρτηρία.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο και κάνει τον γύρο του TikTok, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την οδηγική συμπεριφορά και τα μέτρα ασφαλείας των βαρέων οχημάτων.

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τουρίστα από την Πυροσβεστική

Γιάννης «Σκοπελίτης»: Θλίψη στις Κυκλάδες για τον θάνατο του θρυλικού καπετάνιου – Βίντεο από τις «μάχες» του με τα μποφόρ

Κρήτη: Κακουργηματική δίωξη στον παππού για τον θάνατο του βρέφους – Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Sokratis-Famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος για συμπόρευση με Τσίπρα: «Έτσι θα φύγει ο Μητσοτάκης – Δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ»

karkinos-mastou_1506_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Η 1η ΥΠΕ Αττικής και το «Άλμα Ζωής» ενώνουν δυνάμεις για ένα ασθενοκεντρικό Δίκτυο Κέντρων Μαστού

Untitled design
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την είσοδο της Chevron στο Block 10 του Κυπαρισσιακού Κόλπου

Marius-Borg-Hoiby_0101_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ένοχος για βιασμό ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας – Καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση

mpartzokas (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιαννακόπουλος τρολάρει Μπαρτζώκα: Τον έβαλε να καθίσει στο τραπέζι του Σουνίου δίπλα στον Free 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iereis papades
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας;

estiasi ergazomenoi – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όργιο παρανομίας σε εστίαση, λιανικό εμπόριο, κατασκευές, ξενοδοχεία: Παραβάσεις ωραρίου, απλήρωτη και αδήλωτη εργασία

dei-vodafone
BUSINESS

Ο πόλεμος της Οπτικής Ίνας: Ο νέος άξονας ΔΕΗ–Vodafone, η κυριαρχία του ΟΤΕ και το ερώτημα της Nova

diaxwristiki
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διπλή διαχωριστική γραμμή: Αν την πατήσετε την ...πατήσατε - Ποιο είναι το πρόστιμο

geroulanos spiliopoulos xatz vasileiadis
ΚΑΛΧΑΣ

Το καμπανάκι από τις πολεοδομίες, το μέτωπο Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη, ο Παύλος και ο Σπηλιωτόπουλος, η αναβάθμιση Χατζηγιαννάκη και ο Βασιλειάδης  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 17:02
Sokratis-Famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος για συμπόρευση με Τσίπρα: «Έτσι θα φύγει ο Μητσοτάκης – Δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ»

karkinos-mastou_1506_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Η 1η ΥΠΕ Αττικής και το «Άλμα Ζωής» ενώνουν δυνάμεις για ένα ασθενοκεντρικό Δίκτυο Κέντρων Μαστού

Untitled design
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την είσοδο της Chevron στο Block 10 του Κυπαρισσιακού Κόλπου

1 / 3