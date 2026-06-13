search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.06.2026 17:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.06.2026 15:50

Κρήτη: Κακουργηματική δίωξη στον παππού για τον θάνατο του βρέφους – Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη

13.06.2026 15:50
nosokomio

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση θανάτου του μόλις 18 μηνών βρέφους, που άφησε την τελευταία του πνοή στο ΠΑΓΝΗ, μετά την ποινική δίωξη την οποία άσκησε ο Εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος του παππού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, η δίωξη που ασκήθηκε στον 45χρονο είναι κακουργηματική. Ο ίδιος παραπέμφθηκε στην αρμόδια Ανακρίτρια Ηρακλείου, ενώ ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη.

Πρόκειται για μία εξέλιξη που φέρεται να αιφνιδίασε τούς συγγενείς του, οι οποίοι στέκονται στο πλευρό του κι αναζητούν δικηγόρο για να τον υπερασπιστεί.

Οι γιατροί έκαναν στο βρέφος επί 48 λεπτά ΚΑΡΠΑ

Υπενθυμίζεται ότι το βρέφος διακομίστηκε εσπευσμένα, από τον παππού του, το βράδυ της Παρασκευής, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αφού η υγεία του είχε παρουσιάσει ραγδαία επιδείνωση. Λίγα 24ωρα πριν είχε εξεταστεί από παιδίατρο και τού είχε χορηγηθεί αγωγή.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, οι οποίοι τού έκαναν επί 48 λεπτά ΚΑΡΠΑ, το παιδί κατέληξε.

Στο άκουσμα τού θανάτου του, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο παππούς του λιποθύμησε.

Όπως διαπιστώνεται από το πλαίσιο τής προανάκρισης, ο 45χρονος προσέχει ακόμη ένα παιδάκι της οικογένειας το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Διαβάστε επίσης:

Ακαθάριστα οικόπεδα: Αυτοψία Τουρνά στον Διόνυσο – Τι ισχύει για τα πρόστιμα (Video)

Κτηνωδία χωρίς τέλος: Νεκρή και δεύτερη αρκούδα από πυροβολισμούς – Τρία περιστατικά ανθρώπινης εγκληματικής παρέμβασης σε 24 ώρες

Θεσσαλονίκη: Πέταξαν 56 φορτία με απόβλητα σε αγροτικές περιοχές – 5 συλλήψεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vezenkof1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Αποθέωση από 350 οπαδούς πριν την αναχώρηση της αποστολής για το ΣΕΦ (Video)

trohaio kifisos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Παραλίγο τραγωδία στον Κηφισό: Γερανοφόρο φορτηγό έριξε πινακίδα που χτύπησε δίκυκλο (Video)

aigio new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 64χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία της 54χρονης συζύγου του και του γιου της

dimitris-giannakopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα βαριά καμπάνα σε Γιαννακόπουλο: Τιμωρία 1 χρόνου από ΕΣΑΚΕ – Αναλυτικά η απόφαση

klimatistiko-new (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο συμβάν στην Κύπρο: Εξερράγη κλιματιστικό – Σε κρίσιμη κατάσταση 49χρονος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
estiasi ergazomenoi – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όργιο παρανομίας σε εστίαση, λιανικό εμπόριο, κατασκευές, ξενοδοχεία: Παραβάσεις ωραρίου, απλήρωτη και αδήλωτη εργασία

media mouse entos
MEDIA

Τα σενάρια για Άκη Παυλόπουλο και… Λίτσα Διαμάντη, οι Κούτρας, Ντσούνος και η… Κατερίνα Λιόλιου, ο Σρόιτερ στους Ρομά, ο Τύπος έχει αξιοπιστία 

eforia fakeloi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το παράδοξο με την Εφορία - Ψάχνει τρόπο να βρει τους δικαιούχους για να τους επιστρέψει 191 εκατ.

ETHELONTRIES_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απίθανα πράγματα με τις γυναίκες εθελόντριες στο στρατό: Φεύγουν… τρέχοντας, πήγε ο Δένδιας στη Λαμία να τις συγκρατήσει

mitsotakis androulakis samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Μητσοτάκης διαμηνύει ότι «πρωθυπουργό βγάζει ο λαός» και το σενάριο κυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ - Σαμαρά με άλλον επικεφαλής  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.06.2026 17:11
vezenkof1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Αποθέωση από 350 οπαδούς πριν την αναχώρηση της αποστολής για το ΣΕΦ (Video)

trohaio kifisos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Παραλίγο τραγωδία στον Κηφισό: Γερανοφόρο φορτηγό έριξε πινακίδα που χτύπησε δίκυκλο (Video)

aigio new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 64χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία της 54χρονης συζύγου του και του γιου της

1 / 3