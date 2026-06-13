Ακαθάριστα οικόπεδα: Αυτοψία Τουρνά στον Διόνυσο – Τι ισχύει για τα πρόστιμα (Video)

Αυτοψία στην περιοχή της Σταμάτας του δήμου Διονύσου για τα έργα πυροπροστασίας αλλά και για την πορεία του καθαρισμού των οικοπέδων, έκανε σήμερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

«Συνεχίζουμε τις αυτοψίες στους ορεινούς όγκους της Αττικής.Έχουμε κάνει ήδη μια αυτοψία στην Πεντέλη και κάνουμε ξανά στον Υμηττό. Σήμερα βρισκόμαστε πάλι εδώ για να δούμε τις εργασίες που έχουν γίνει στο πλαίσιο της πρόληψης. Δώσαμε μια παράταση για τα ακαθάριστα οικόπεδα, γιατί έχω πει και επαναλαμβάνω είναι μια προσπάθεια και μια προληπτική δράση που αφορά όλους μας, κανείς δεν περισσεύει. Ο κάθε ιδιώτης, ο κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να καθαρίσει τον χώρο του, το οικόπεδο του, την ιδιοκτησία του για να προστατεύσει αυτόν και τη ζωή του αλλά και τη ζωή και την περιουσία των γειτόνων του» δήλωσε ο κ. Τουρνάς.

Ακαθάριστα οικόπεδα: Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδα μέχρι τις 22 Ιουνίου αλλά και να τα δηλώσουν για τον καθαρισμό στην ιστοσελίδα akatharista.gov.gr με τους κωδικούς του taxisnet .Όσοι δεν το δηλώσουν κινδυνεύουν να πληρώσουν πρόστιμα από 200 ευρώ έως και 2.000 ευρώ αναλόγως την περίπτωση και 5.000 ευρώ για ψευδή δήλωση.

Έχουν δηλωθεί περισσότεροι από 400.000 καθαρισμοί στην ειδική πλατφόρμα

Την ανάγκη εντατικοποίησης των καθαρισμών οικοπέδων και τη σημασία της πρόληψης ενόψει ενός ιδιαίτερα απαιτητικού καλοκαιριού, υπογράμμισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στον ραδιοσταθμό “Real FM 97,8 “.

Αναφερόμενος στην παράταση της προθεσμίας για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπέδων έως τις 22 Ιουνίου, ο υπουργός σημείωσε ότι η απόφαση ελήφθη κατόπιν εισήγησης των επιστημόνων της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, καθώς, όπως είπε, οι πρόσφατες βροχοπτώσεις έδωσαν ένα μικρό χρονικό περιθώριο πριν την πλήρη ανάπτυξη των συνθηκών της αντιπυρικής περιόδου. Όπως τόνισε, «πρέπει να ξεπεράσουμε τον περσινό αριθμό καθαρισμών, όχι γιατί είναι ρεκόρ, αλλά γιατί είναι ανάγκη να μειώσουμε την καύσιμη ύλη». Μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε ο κ. Τουρνάς, έχουν δηλωθεί περισσότεροι από 400.000 καθαρισμοί στην ειδική πλατφόρμα, ενώ πέρυσι ο συνολικός αριθμός είχε φτάσει τις 730.000 δηλώσεις.

Παράλληλα, υπενθύμισε τις προβλεπόμενες κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις καθαρισμού και δήλωσης.

Ο κ. Τουρνάς επισήμανε ότι η πρόληψη αποτελεί την αποτελεσματικότερη μορφή προστασίας απέναντι στις δασικές πυρκαγιές και κάλεσε τους πολίτες να αξιοποιήσουν το χρονικό περιθώριο που δόθηκε έως τις 22 Ιουνίου για να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, τονίζοντας ότι «οι πολίτες έχουν την ευθύνη να καθαρίσουν την περιουσία τους για να προστατεύσουν την περιουσία, τη ζωή τους και τη ζωή των γειτόνων τους».

Ο υπουργός τόνισε ότι η αποτελεσματικότητα των καθαρισμών αποδεικνύεται καθημερινά στην πράξη από τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος. «Όπου είναι καθαρισμένα τα οικόπεδα η φωτιά σταματάει, δεν φτάνει στα σπίτια. Όπου είναι ακαθάριστα, η φωτιά τρέχει με μεγάλη ταχύτητα όταν έχουμε ισχυρούς ανέμους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημαντική, όπως επισήμανε, αύξηση της βλάστησης που καταγράφηκε φέτος λόγω των έντονων βροχοπτώσεων των προηγούμενων μηνών. Όπως ανέφερε, «είχαμε οργιώδη βλάστηση» και προσέθεσε ότι η συσσώρευση καύσιμης ύλης, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους που αναμένονται τους επόμενους μήνες, δημιουργεί συνθήκες αυξημένου κινδύνου για πολλές ενάρξεις και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η προσπάθεια απομάκρυνσης της καύσιμης ύλης είναι κοινή ευθύνη Πολιτείας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πολιτών. Μέσω του προγράμματος Antinero, με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαθέτει φέτος 82 εκατ. ευρώ για καθαρισμούς περιαστικών δασών, ενώ συνολικά τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν διατεθεί 660 εκατ. ευρώ για δράσεις πρόληψης. Επιπλέον, όπως επισήμανε, οι δήμοι έχουν ενισχυθεί σημαντικά για την υλοποίηση αντίστοιχων παρεμβάσεων.

Αναφερόμενος στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας, σημείωσε ότι ο μηχανισμός βρίσκεται ήδη σε αυξημένη επιφυλακή, με ενισχυμένα μέσα επιτήρησης, πυροφυλάκια, περιπολίες και επίγειες δυνάμεις που προσαρμόζονται καθημερινά, ανάλογα με τον δείκτη επικινδυνότητας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα νέα μέσα επιτήρησης, επισημαίνοντας ότι στην Αττική επιχειρούν ήδη 33 drones, ενώ συνολικά σε όλη τη χώρα έχουν αναπτυχθεί 108 drones που παρέχουν εικόνα, ημέρα και νύχτα, μέσω οπτικών και θερμικών καμερών. «Είναι εξαιρετικά συστήματα. Είναι 24 ώρες το εικοσιτετράωρο στον αέρα. Μας δίνουν εικόνα ημέρα και νύχτα και μας επιτρέπουν να έχουμε έγκαιρη προειδοποίηση για άμεση επέμβαση», σημείωσε.

Ο κ. Τουρνάς επισήμανε ότι ήδη καταγράφονται περισσότερες από 30 πυρκαγιές ημερησίως, αριθμός που μέχρι στιγμής αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά από τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Παράλληλα, στάθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες, όπως είπε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρησιακές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου: την εκδήλωση πολλών ταυτόχρονων πυρκαγιών. Όπως ανέφερε, κατά μέσο όρο καταγράφονται περίπου 6.400 πυρκαγιές σε κάθε αντιπυρική περίοδο στη χώρα μας, δηλαδή περίπου 35 πυρκαγιές ημερησίως.

«Στόχος μας είναι να μειώσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών. Γιατί πάνω από κάποιον αριθμό πυρκαγιών έχουμε τεράστια διάσπαση δυνάμεων. Κανένας μηχανισμός, όσο καλά δομημένος και οργανωμένος και αν είναι, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοια διάσπαση δυνάμεων», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι η μείωση των πυρκαγιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων και προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η πρόληψη, η επιτήρηση και η αποτροπή παραμένουν οι σημαντικότεροι παράγοντες για τον περιορισμό των συμβάντων.

Για την αντιμετώπιση των εμπρησμών και των πυρκαγιών από αμέλεια, ο υπουργός επισήμανε ότι έχει ενισχυθεί σημαντικά η διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, καθώς και τα ανακριτικά γραφεία του Πυροσβεστικού Σώματος σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως γνωστοποίησε, από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έχουν καταγραφεί 696 πυρκαγιές, έχουν επιβληθεί 411 διοικητικά πρόστιμα, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 81 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ τα βεβαιωμένα πρόστιμα ξεπερνούν τις 420.000 ευρώ. «Έχουμε τα μέσα και τον τρόπο και το προσωπικό το εκπαιδευμένο να βρούμε τον εμπρηστή, είτε από αμέλεια, είτε από πρόθεση. Να ξέρει ο καθένας ότι είμαστε εκεί. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη», τόνισε.

Κλείνοντας, ο κ. Τουρνάς επανέλαβε ότι το φετινό καλοκαίρι απαιτεί αυξημένη εγρήγορση από όλους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, «θα έχουμε δυστυχώς και τα τρία στοιχεία. Θα έχουμε καύσωνες, θα έχουμε ξηρασία και θα έχουμε ισχυρούς ανέμους», συνθήκες που δυσκολεύουν το έργο του μηχανισμού και των επιχειρησιακών δυνάμεων και καθιστούν ακόμη πιο αναγκαία τη συμβολή όλων στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές.

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