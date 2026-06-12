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12.06.2026 14:25

Ο Τουρνάς ανακοίνωσε παράταση στον καθαρισμό οικοπέδων ως τις 22 Ιουνίου

12.06.2026 14:25
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Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπέδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Ευάγγελος Τουρνάς.

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας μιλώντας στo ΕΡΤnews, επισήμανε ότι μέχρι χθες το βράδυ είχαν δηλωθεί στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπέδων.

Σήμερα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και αποφασίστηκε -λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα όπως είπε- να δοθεί αυτή η μικρή παράταση 10 ημερών για τα οικόπεδα.

Σημείωσε ότι είναι υποχρέωση και ευθύνη του κάθε πολίτη να καθαρίσει την περιουσία του και τόνισε πως η διαδικασία «θα πρέπει να ολοκληρωθεί έγκαιρα».

Υπενθύμισε δε πως μετά το τέλος της παράτασης, οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί και υπάρξουν πρόστιμα για όσους δεν καθαρίσουν τα οικόπεδά τους.

Μέχρι σήμερα έχουν καταχωριστεί περίπου 350.000 δηλώσεις καθαρισμού, όταν πέρυσι ο συνολικός αριθμός ξεπέρασε τις 700.000. Ακόμη κι αν επαναληφθεί το γνωστό φαινόμενο της τελευταίας στιγμής, η απόσταση που χωρίζει τις φετινές επιδόσεις από τις περσινές παραμένει μεγάλη.

Γι’ αυτό και τα αιτήματα για παράταση ήταν πάρα πολλά καθώς πολλοί παραπονούνται ότι δεν μπορούν να βρουν διαθέσιμα συνεργεία. Η παράταση δόθηκε, ωστόσο όσοι δεν συμμορφωθούν τους περιμένει πρόστιμο.

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