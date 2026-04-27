Καθαρισμός οικοπέδων: Τι πρέπει να κάνουν ιδιοκτήτες, προθεσμίες, δηλώσεις και πρόστιμα έως 2.000 ευρώ

Σε εφαρμογή τίθεται το νέο πλαίσιο για τον καθαρισμό οικοπέδων, με σαφείς υποχρεώσεις για ιδιοκτήτες και χρήστες ακινήτων, αυστηρά χρονοδιαγράμματα και πρόστιμα για όσους δεν συμμορφώνονται. Οι ρυθμίσεις στοχεύουν στην πρόληψη πυρκαγιών ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Η υποχρέωση αφορά ιδιοκτήτες, μισθωτές, νομείς και επικαρπωτές ακινήτων. Κάθε χρόνο, από 1η Απριλίου έως 15 Ιουνίου, θα πρέπει να προχωρούν σε καθαρισμό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων. Το μέτρο ισχύει για ακίνητα εντός σχεδίου πόλης, εντός οικισμών, σε απόσταση έως 100 μέτρων από αυτούς, καθώς και για εκτός σχεδίου εκτάσεις που έχουν κτίσμα. Εξαιρούνται γεωργικές εκτάσεις, περιποιημένοι κήποι και περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες.

Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός

Οι εργασίες δεν περιορίζονται στο κόψιμο χόρτων. Περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών δέντρων και κλαδιών, καθαρισμό από φύλλα και πευκοβελόνες, αραίωση θάμνων και κλάδεμα στη βάση των δέντρων. Παράλληλα, πρέπει να απομακρύνονται απορρίμματα και εύφλεκτα υλικά, όπως ελαστικά, φιάλες υγραερίου ή δοχεία με χημικά.

Η υποχρεωτική δήλωση καθαρισμού

Μετά τον καθαρισμό, οι υπόχρεοι πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση έως τις 15 Ιουνίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σε ειδικές περιπτώσεις – όπως για άτομα άνω των 67 ετών ή άτομα με αναπηρία – η δήλωση μπορεί να γίνει και με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ ή πυροσβεστική υπηρεσία.

Σημαντικό: αν δεν υποβληθεί δήλωση, θεωρείται ότι ο ιδιοκτήτης αποδέχεται τον καθαρισμό από τον δήμο με δική του επιβάρυνση.

Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι

Οι δήμοι θα πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους από 16 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου, ελέγχοντας τουλάχιστον το 5% των δηλώσεων. Προτεραιότητα δίνεται σε περιοχές κοντά σε δάση ή με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα θα παρεμβαίνει έπειτα από καταγγελίες πολιτών.

Τα πρόστιμα που προβλέπονται

Οι κυρώσεις είναι κλιμακωτές:

1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για μη καθαρισμό ή πλημμελή καθαρισμό (από 200 έως 2.000 ευρώ)

500 ευρώ αν δεν έχει γίνει καθαρισμός και δεν έχει υποβληθεί δήλωση

100 ευρώ αν έχει γίνει καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση

Σε περίπτωση συμμόρφωσης μετά τον έλεγχο, το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί κατά 50%.

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι ποινές για ψευδή δήλωση, όπου προβλέπεται πρόστιμο 5.000 ευρώ και ποινικές κυρώσεις, με πιθανή φυλάκιση.

Οι πολίτες έχουν δικαίωμα ένστασης εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση του προστίμου. Η εξέταση γίνεται επίσης μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες. Η πληρωμή πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών, διαφορετικά το ποσό βεβαιώνεται από την ΑΑΔΕ.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες

Το βασικό είναι να τηρηθούν οι προθεσμίες και να ολοκληρωθεί τόσο ο καθαρισμός όσο και η δήλωση. Η νέα διαδικασία είναι πιο αυστηρή και πιο ελεγχόμενη, με στόχο την πρόληψη πυρκαγιών, αλλά και με σημαντικό οικονομικό κόστος για όσους την αγνοήσουν.

Διαβάστε επίσης:

