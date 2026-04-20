Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Την Τρίτη (21/04) ξεκινούν οι αιτήσεις βάσει ΑΦΜ – Τα κριτήρια, οι δικαιούχοι, πώς να κάνετε αίτηση

Την Τρίτη 21 Απριλίου στις 08:00πμ, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για εξαήμερες διακοπές.

Για τους δικαιούχους η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, ως εξής:

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 0 – Τρίτη, 21.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 1, 2 – Τετάρτη, 22.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 3, 4 – Πέμπτη, 23.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 5, 6 – Παρασκευή, 24.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 7, 8, 9 – Σάββατο, 25.04.2026

Όλοι οι ΑΦΜ – Κυριακή, 26.04.2026

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένοι με εισφορές υπέρ ανεργίας, αλλά και άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ για τουλάχιστον τρεις μήνες. Κρίσιμος παράγοντας είναι και το εισόδημα, καθώς το οικογενειακό εισόδημα του 2024 δεν πρέπει να ξεπερνά τα όρια που ισχύουν για το επίδομα θέρμανσης.

Μαζί με τον δικαιούχο μπορούν να συμμετέχουν και τα μέλη της οικογένειάς του: σύζυγος, παιδιά από 5 έως 18 ετών, αλλά και μεγαλύτερα τέκνα εφόσον είναι προστατευόμενα ή έχουν αναπηρία. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για συνοδούς ατόμων με αναπηρία.

Τα κριτήρια για τη μοριοδότηση

Η βαθμολογία προκύπτει κυρίως από:

1. Εισόδημα (το πιο καθοριστικό κριτήριο)

Όσο χαμηλότερο το οικογενειακό εισόδημα, τόσο περισσότερα μόρια:

έως 10.000€ → 30 μόρια

10.000 – 20.000€ → 20 μόρια

20.000 – 30.000€ → 10 μόρια

2. Παιδιά

Κάθε ανήλικο παιδί δίνει +15 μόρια.

3. Μονογονεϊκή οικογένεια

Δίνει +10 μόρια επιπλέον.

4. Αναπηρία (ΑμεΑ ≥50%)

Δίνει υψηλή προτεραιότητα με +50 μόρια.

5. Προηγούμενη συμμετοχή

Αν δεν έχεις επιλεγεί ή δεν έχεις ξαναπάρει voucher τα τελευταία χρόνια, παίρνεις +20 μόρια (πριμοδότηση νέων δικαιούχων).

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με σύστημα μοριοδότησης, που δίνει προτεραιότητα σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Τα βασικά κριτήρια είναι:

χαμηλό εισόδημα

αριθμός παιδιών

μονογονεϊκή οικογένεια

αναπηρία

συμμετοχή ή μη σε προηγούμενα προγράμματα

Για παράδειγμα, μια οικογένεια με δύο παιδιά και χαμηλό εισόδημα μπορεί να συγκεντρώσει σημαντικά περισσότερα μόρια από έναν εργαζόμενο χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις. Τα άτομα με αναπηρία λαμβάνουν υψηλή μοριοδότηση, ενώ οι πολύτεκνοι επιλέγονται χωρίς καν να μπουν στη διαδικασία βαθμολόγησης

Συμμετοχή και διανυκτερεύσεις

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν. Έως 6 διανυκτερεύσεις είναι για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.

Η επιδότηση αυξάνεται κατά 20% σε περιόδους υψηλής ζήτησης, όπως:

Αύγουστος

Χριστούγεννα

Πάσχα

Όσον αφορά στις μετακινήσεις προβλέπει 50% επιδότηση ακτοπλοϊκών για όλους, 100% για ΑμεΑ Ιδιωτική συμμετοχή:

περίπου 25% της τιμής εισιτηρίου

0% για ΑμεΑ

Το πρόγραμμα δεν αφορά όσους είχαν ήδη επιλεγεί στον Κοινωνικό Τουρισμό της προηγούμενης χρονιάς, ακόμη κι αν δεν έκαναν χρήση του voucher. Εξαιρέσεις υπάρχουν για ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία και οι πολύτεκνοι, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν και σε συνεχόμενες περιόδους.

Πώς να κάνετε αίτηση

Μόνο ηλεκτρονικά μέσω ΔΥΠΑ

Με προσωπικούς κωδικούς (Taxisnet)

Συμπληρώνονται:

στοιχεία εισοδήματος

ασφαλιστικά στοιχεία

μέλη οικογένειας

Η αίτηση λειτουργεί και ως υπεύθυνη δήλωση.

Πώς χρησιμοποιείται το voucher

Ο δικαιούχος επιλέγει κατάλυμα από το Μητρώο ΔΥΠΑ

Κάνει κράτηση

Ενεργοποιεί ηλεκτρονικά την επιταγή

Υπογράφεται ηλεκτρονική σύμβαση με το κατάλυμα

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη χρήση του voucher. Αν ένας δικαιούχος δεν το αξιοποιήσει, αποκλείεται από το πρόγραμμα για τα επόμενα δύο χρόνια – εκτός αν ανήκει σε ειδικές κατηγορίες όπως πολύτεκνοι ή ΑμεΑ.

Επίσης, το πρόγραμμα δεν καλύπτει φόρους διαμονής, ενώ προβλέπονται έλεγχοι και κυρώσεις σε περιπτώσεις παρατυπιών.

Αντιδράσεις από την ΕΣΑμεΑ- Η επιστολή στα αρμόδια υπουργεία

Επιστολή με τις αντιδράσεις, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. σχετικά με το φετινό πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού απέστειλε η Ε.Σ.Α.μεΑ., στους αρμόδιους υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών.

Όπως αναφέρει η ΕΣΑμεΑ, για ακόμη μία χρονιά ως δικαιούχοι ωφελούμενοι θεωρούνται τα τέκνα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις εφόσον έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω εφόρου ζωής, χωρίς ημέρες εργασίας και αποκλείονται από ωφελούμενοι τα τέκνα των δικαιούχων που έχουν αναπηρία 50% έως 66%.

Επιπλέον, ως συνοδοί θεωρούνται τα άτομα που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας, η οποία βεβαιώνεται από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει.

Συνεχίζει λέγοντας πως «Τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους βιώνουν ακραία φτωχοποίηση και έχουν να αντιμετωπίσουν την αλματώδη αύξηση του κόστους ζωής σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στα καύσιμα, στην υγεία και δεν επαρκούν για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών διαβίωσης, ούτε των πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται η αναπηρία.

Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται και από τα ευρήματα του 2ου Δελτίου του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ., με τίτλο «Το τετράπτυχο της περιθωριοποίησης των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα», από τα οποία αναδεικνύεται η διεύρυνση των ανισοτήτων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις, καθώς και η επιμονή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, παρά τη γενικότερη βελτίωση ορισμένων κοινωνικοοικονομικών δεικτών στη χώρα.

Προσθέτει πως η ουσιαστική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε περιόδους κρίσης επιβάλλει την ύπαρξη ειδικής και ουσιαστικής μέριμνας για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις, αλλά και για τα μέλη των οικογενειών τους.

Για το λόγο αυτό η ΕΣΑμεΑ ζητά την τροποποίηση της υπ’ αρ. 10556 Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών

αυτών που υλοποιείται από τη ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027 και την λήψη μέτρων προκειμένου να:

συμπεριληφθούν όλα τα τέκνα με αναπηρία ή και χρόνια πάθηση που έχουν κατά την υποβολή της αίτησης απόφαση σε ισχύ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, χωρίς να απαιτείται απόφαση εφόρου ζωής,

που έχουν κατά την υποβολή της αίτησης απόφαση σε ισχύ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, χωρίς να απαιτείται απόφαση εφόρου ζωής, δικαιούνται συνοδό όλοι οι δικαιούχοι ή ωφελούμενοι του εν λόγω προγράμματος, εφόσον έχου ν ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω και χωρίς να χρήζει αποδείξεως η ανάγκη συνοδείας.

του εν λόγω προγράμματος, εφόσον έχου και χωρίς να χρήζει αποδείξεως η ανάγκη συνοδείας. θεωρηθούν ως ωφελούμενα μέλη τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις εφόσον έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω,

λάβουν 50 μόρια λόγω αναπηρίας τόσο οι δικαιούχοι του Προγράμματος όσο και ωφελούμενοί τους δεδομένου ότι μέχρι στιγμής η μοριοδότηση αφορά μόνο σε περίπτωση αναπηρίας του δικαιούχου,

διερευνηθούν τα εισοδηματικά όρια για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/ και σπάνιες παθήσεις.

