ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 12:31
31.03.2026 11:58

Άλλη μία ελληνική πρωτιά: Το πραγματικό εισόδημα ανά κάτοικο μειώθηκε 5% σε μια 20ετία, ενώ αυξήθηκε σε όλη την ΕΕ πλην Ιταλίας

kosmos_athina-new

Τελευταία είναι η Ελλάδα στο καθαρό εισόδημα ανά κάτοικο στα νοικοκυριά της ΕΕ την τελευταία 20ετια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Eurostat, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα μαζί με την Ιταλία, όπου το καθαρό εισόδημα παρουσιάζει μείωση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μεταξύ του 2004 και του 2024, ο μέσος όρος είχε αύξηση 22%, ενώ η Ελλάδα με την Ιταλία ήταν οι μόνες χώρες που παρουσίασαν μείωση.

Πιο αναλυτικά, τα τελευταία 20 χρόνια η Ρουμανία κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό εισόδημα ανά κάτοικο των νοικοκυριών, αύξηση που φτάνει το 134%, ακολουθούμενη από τη Λιθουανία (95%), την Πολωνία (91%) και τη Μάλτα (90%).

Η Ελλάδα και η Ιταλία ήταν οι μόνες χώρες όπου το εισόδημα ανά κάτοικο των νοικοκυριών μειώθηκε τα τελευταία 20 χρόνια (-5% και -4% αντίστοιχα), ενώ οι μικρότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ισπανία (11%), την Αυστρία (14%), το Βέλγιο (15%) και το Λουξεμβούργο (17%).

Το προσαρμοσμένο ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών ανά κάτοικο σε πραγματικούς όρους είναι το συνολικό ποσό χρημάτων που έχουν τα νοικοκυριά στη διάθεσή τους για κατανάλωση και αποταμίευση, αφού αφαιρεθούν οι φόροι εισοδήματος και οι εισφορές συντάξεων, και προστεθεί η αξία των ατομικών αγαθών και υπηρεσιών (όπως η εκπαίδευση και οι υπηρεσίες υγείας) που παρέχονται δωρεάν από το κράτος και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που εξυπηρετούν τα νοικοκυριά.

google_news_icon

data centers
pamela_genini_new (1)
cosmotetv_adv
COSMOTE TV: Απρίλιος με την 4η σεζόν του «From» και το «Dracula» με τους Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς και Κριστόφ Βαλτς

baby_bear
kazantzidi-new
tired_woman_new
synedrio pasok (2)
aithousa apostolakis tzakri
war_middle_east_new
iisous-nazaret-new
data centers
pamela_genini_new (1)
cosmotetv_adv
