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07.06.2026 21:32

Μάλτα: Τουλάχιστον 10 νεκροί μετανάστες μετά από ναυάγιο

07.06.2026 21:32
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φωτογραφία αρχείου

Τουλάχιστον 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους μετά από ναυάγιο που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (7/6) περίπου 45 ναυτικά μίλια ανατολικά-νοτιοανατολικά της Μάλτας.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ιταλικής ακτοφυλακής: «το σκάφος, το οποίο είχε αναχωρήσει από τη λιβυκή ακτή (…), έπλεε με περίπου 60 επιβαίνοντες». Επίσης, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, «ένα αλιευτικό που βρισκόταν στην περιοχή περισυνέλεξε 48 ναυαγούς».

Η Μάλτα ζήτησε τη βοήθεια της ακτοφυλακής της Ιταλίας «μετά το ναυάγιο ενός πλοίου που εκτιμάται ότι μετέφερε μετανάστες, με ανθρώπους να έχουν πέσει στη θάλασσα».

Ένα πλοίο της ιταλικής ακτοφυλακής συμμετείχε στις έρευνες και μέχρι στιγμής έχει συλλέξει 10 πτώματα.

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