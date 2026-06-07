search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.06.2026 21:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.06.2026 20:59

Δυο συλλήψεις σε Δομοκό και Σαλαμίνα για φωτιά από αμέλεια

07.06.2026 20:59
pirosvestiki_2001_1460-820_new

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές για πυρκαγιές από αμέλεια σε Δομοκό και Σαλαμίνα. Στο πλαίσιο των ερευνών και ελέγχων που διενεργούν οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο, οι αρμόδιες Αρχές συνέλαβαν έναν 34χρονο για την πυρκαγιά στο Δομοκό κι έναν 61χρονο για την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα.

Στην πρώτη περίπτωση, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:20 μ.μ. στην περιοχή Μαντασιά της Δημοτικής Κοινότητας Δομοκού, στον Δήμο Δομοκού Φθιώτιδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ημεδαπός, ηλικίας 34 ετών, κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών συλλογής τριφυλλιού προκάλεσε ανάφλεξη στη βλάστηση από επαφή μεταλλικού εξαρτήματος αγροτικού μηχανήματος με πέτρα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός αγροτεμαχίου, καίγοντας έκταση περίπου τριών στρεμμάτων, ενώ επεκτάθηκε έως τα όρια παρακείμενης δασικής έκτασης. Για το περιστατικό, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δομοκού.

Στη δεύτερη περίπτωση, πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:27 μ.μ. στην περιοχή Αμπελάκια Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ημεδαπός, ηλικίας 61 ετών, προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών με χρήση ηλεκτρικού τροχού κοπής μετάλλων, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας.

Η πυρκαγιά έκαψε έκταση περίπου έξι στρεμμάτων. Για το περιστατικό, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από αξιωματικούς της Δ.Α.Ε.Ε., σε συνεργασία με το Ανακριτικό Τμήμα Πειραιά, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.021,87 ευρώ.

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 7η Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 402 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 383.397,05 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 71 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Διαβάστε επίσης:

Συνεχίζονται οι μετασεισμοί στην Εύβοια – Την Δευτέρα πάει κλιμάκιο για ελέγχους στα κτίρια (photos)

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη Τούρκος να μεταφέρει 110 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που αστυνομικοί σταματούν άνδρα που απειλεί να αυτοκτονήσει

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
EKTAKTI EPIKAIROTITA (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ: Κατέρρευσε πάλι στο γήπεδο ο Κρίστιαν Έρικσεν!

Fylakes
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Υπάλληλοι σε φυλακές εντόπισαν drone που μετέφερε αντικείμενα με τα οποία κατάδικοι ετοίμαζαν απόδραση

pirosvestiki_2001_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δυο συλλήψεις σε Δομοκό και Σαλαμίνα για φωτιά από αμέλεια

poreia1 (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Χιλιάδες άνθρωποι στην πορεία για την δολοφονία της 11χρονης Λιάνας (Video)

Israel – Katz
ΚΟΣΜΟΣ

Κατς σε Τούρκο υπουργό Εσωτερικών «Η Οθωμανική αυτοκρατορία που ονειρεύεστε δεν θα επιστρέψει ποτέ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης: «Έμαθα ότι σταματάει το Όπου υπάρχει Ελλάδα» - «Δεν έχω υπάρξει πιο μαϊντανός στη ζωή μου» (Video)

prostimo_troxaia_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσο είναι το πρόστιμο αν οδηγούμε με σαγιονάρες - Τι λέει ο ΚΟΚ

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρειος Πάγος: Παράνομοι οι τόκοι, αλλά όχι τα λεφτά πίσω – Έρχεται κύμα αγωγών κατά τραπεζών και servicers

canolli_almiro_sintagi
CUCINA POVERA

Αλμυρά κανόλι από ψωμί του τοστ

alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.06.2026 21:14
EKTAKTI EPIKAIROTITA (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ: Κατέρρευσε πάλι στο γήπεδο ο Κρίστιαν Έρικσεν!

Fylakes
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Υπάλληλοι σε φυλακές εντόπισαν drone που μετέφερε αντικείμενα με τα οποία κατάδικοι ετοίμαζαν απόδραση

pirosvestiki_2001_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δυο συλλήψεις σε Δομοκό και Σαλαμίνα για φωτιά από αμέλεια

1 / 3